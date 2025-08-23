Η Εθνική Γαλλίας... τρελάθηκε με το ΟΑΚΑ (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μετατρέψει το ΟΑΚΑ σε ένα πραγματικό στολίδια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το έχει κάνει ένα γήπεδο επιπέδου ΝΒΑ.
Η Εθνική Ελλάδας θα κοντραριστεί με τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό ενόψει του Eurobasket και οι Γάλλοι έφτασαν στην Αθήνα για να προετοιμαστούν για το ματς.
Η Ομοσπονδία δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από το «σπίτι» της «επίσημης αγαπημένης» και εξέφρασε τον εντυπωσιασμό της για τις εγκαταστάσεις και το glass floor.
Δείτε την ανάρτηση:
OAKA Arena 🤯#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/wHCgrvoti0— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 23, 2025