Ντόρσεϊ και Μπογκντάνοβιτς «υποκλίθηκαν» στον Ντόντσιτς

Αρκετοί αστέρας, μεταξύ των οποίων οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, μίλησαν στην FIBA για τον Λούκα Ντόντσιτς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν:

Ντόρσεϊ: «Όταν ήμουν στον Ντάλας μπόρεσα να το δω από κοντά. Ο ρυθμός και ο τρόπος με τον οποίον χρησιμοποιεί το κορμί του είναι τρομερά. Αυτά τα δύο είναι που μου τράβηξαν την προσοχή όταν ήμουν εκεί και τον έκαναν πολύ ξεχωριστό».

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: «Μπορεί να σκοτώσει τους πάντες στο τουρνουά. Μπορεί να βάλει 50, 60 πόντους. Δεν ξέρω. Αυτό τον κάνει ξεχωριστό».

Ματέους Πονίτκα: «Ο Ντόντσιτς είναι ένας ξεχωριστός παίκτης γιατί τα έχει όλα. Ως μπασκετμπολίστας, το IQ του και η αίσθηση που έχει για το παιχνίδι είναι απίστευτα. Μιλούσα με έναν φίλο μου και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ένας τέτοιος παίκτης γεννιέται μία φορά κάθε 50 χρόνια. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό παιδί. Τον θυμάμαι όταν μεγάλωνε στη Μαδρίτη και παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου πολλές φορές και το πώς βελτιώθηκε και πώς ανέπτυξε το παιχνίδι του είναι απλά εκπληκτικό και είναι διασκεδαστικό να τον παρακολουθείς. Ο Λούκα αποδεικνύει ότι είναι ξεχωριστός, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες κάθε μέρα, σε κάθε τουρνουά, σε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ απλό».

Φουρκάν Κορκμάζ: «Είναι διαφορετικός τύπος. Έχει διαφορετικές ικανότητες. Έχει διαφορετική νοοτροπία. Έχω παίξει πολλές φορές εναντίον του και νιώθω τυχερός που έχω παίξει εναντίον του. Ίσως σε 10 χρόνια να μπορούμε να πούμε: "Ναι, έπαιξα εναντίον του. Ήταν τόσο καλός". Ήμασταν τυχεροί που τον είδαμε».

Φραντζ Βάγκνερ: «Υπάρχουν λίγοι παίκτες στον κόσμο που είναι τόσο ευέλικτοι ή που μπορούν να χειριστούν το παιχνίδι τόσο καλά όσο αυτός στην επίθεση. Δεν μπορείς να αμυνθείς απέναντί του μόνο με έναν παίκτη. Πρέπει να αλλάζεις την τακτική που χρησιμοποιείς εναντίον του. Και επίσης να είσαι εντάξει με το ότι θα βάλει δύσκολα καλάθια.

Απλά προσπάθησε να το κάνεις δύσκολο και να παίξεις εναντίον του ένας εναντίον πέντε. Και μερικές φορές να είσαι εντάξει και να του βγάλεις το καπέλο για μερικές δύσκολα plays».

Αντρέας Ομπστ: «Κατά κάποιον τρόπο, είναι μάγος. Μπορεί να σκοράρει όποτε θέλει. Μπορεί επίσης να διευκολύνει το παιχνίδι, να κάνει εκπληκτικές πάσες στους συμπαίκτες του. Διαβάζει το παιχνίδι με εκπληκτικό τρόπο και το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο

Μερικές φορές είναι ενδιαφέρον να σκέφτεσαι τι συμβαίνει στο μυαλό του, γιατί φαίνεται τόσο εύκολο. Σκοράρει μερικές φορές και έχει 30 πόντους από το πουθενά».

Νικολό Μέλι: «Είχα την ατυχία να παίξω εναντίον του Λούκα με τον σύλλογο και την εθνική ομάδα. Μας δυσκόλεψε, με δυσκόλεψε. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστός λόγω του ταλέντου του. Έπαιξα μαζί του στο Ντάλας και τον έχω δει πίσω από τα παρασκήνια στις προπονήσεις.

Και τι γίνεται με αυτά τα χέρια, το άγγιγμα που έχει. Και είναι επίσης ένας εξαιρετικός συμπαίκτης.

Το θέμα με τον Λούκα είναι ότι αυτό που για άλλους παίκτες θα ήταν εξωπραγματικό, για αυτόν είναι ρουτίνα. Όταν είσαι κοντά του, καταλαβαίνεις το επίπεδο του ταλέντου με το οποίο έχει προικιστεί. Κάθε μέρα ήταν ένα κόλπο ή κάτι που δεν είχες ξαναδεί».

Σάσου Σαλίν: «Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι μοναδικός. Έχει την εκπληκτική ικανότητα να ελέγχει τον ρυθμό του στο γήπεδο. Δεν είναι ο γρηγορότερος ή ο πιο δυνατός, αλλά το μυαλό του λειτουργεί τόσο καλά που το σώμα του κάνει ακριβώς αυτό που θέλει. Με το επίπεδο των ικανοτήτων του, είναι απλά εκπληκτικός όταν βρίσκεται στο γήπεδο. Είναι απλά πολύ ταλαντούχος».

Άρτουρς Ζάγκαρς: «Ο Λούκα είναι απλά ο Λούκα».