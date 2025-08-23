Ο GM των Ρόκετς… τελείωσε τα σενάρια για trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο

O General Manager των Χιούστον Ρόκετς ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε ποτέ η περίπτωση να γίνει trade εκεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι Χιούστον Ρόκετς ήταν μία από τις πολλές ομάδες που αυτό το καλοκαίρι συνδέθηκαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όμως, παρά τις φήμες, ποτέ δεν υπήρχε η περίπτωση οι δύο πλευρές να συνεργαστούν.

Σύμφωνα με το «BucksRealm», όταν ο Ράφαελ Στόουν ρωτήθηκε για το αν ίσχυαν αυτές οι φήμες, ξεκαθάρισε πως οι Μιλγουόκι Μπακς δεν ήταν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον Έλληνα superstar.

«Όχι. Τα πάω καλά με τον Τζον Χορτσ (σ.σ GM των Μπακς). Τον συμπαθώ πολύ. Ο Τζον ξεκαθάρισε πως δε θα έκαναν τίποτα. Οπότε αυτό ήταν» απάντησε.

Τελικά, οι Ρόκετς ήταν μέρος του trade που συμμετείχαν επτά ομάδες και απέκτησαν τον Κέβιν Ντουράντ.