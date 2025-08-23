Η 12άδα της Φινλανδίας για το Eurobasket

Η Φινλανδία ανακοίνωσε την δωδεκάδα που θα παλέψει στο Eurobasket.

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Φινλανδίας για το Eurobasket. Φυσικά, ξεχωρίζει το όνομα του Λάουρι Μαρκάνεν, ο οποίος σε 3 φιλικά προετοιμασίας είχε 121 πόντους και μέσο όρο 40,3. Η Φινλανδία στη διοργάνωση θα αναμετρηθεί με τη Γερμανία, τη Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Τζέικομπ Γκράντισον, Άντρε Γκούσταφσον, Μίκαελ Γιάντουνεν, Μίρο Λίτλε, Αλεξάντερ Μάντσεν, Λάουρι Μαρκάνεν, Έντον Μαξούνι, Μίκα Μούρινεν, Ολιβιέ Ενκαμχουά, Σάσου Σάλιν, Ιλάρι Σέπαλα, Ηλίας Βάλτονεν.