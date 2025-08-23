Χουάντσο: «Δεν μας απασχολεί αν μας βλέπουν ως φαβορί ή όχι - Μπορούμε να κοντραριστούμε με τους πάντες»

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
Για το φιλικό με την Γερμανία στη Μαδρίτη (21/8): «Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας με πολλή διάθεση και θέληση να μάθουμε από τα λάθη μας. Η ομάδα δείχνει να ανεβαίνει, σταθήκαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή αντίπαλο και το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τους παγκόσμιους πρωταθλητές είναι σημαντικό. Τώρα απομένει να δούμε πώς θα παρουσιαστούμε στο τελευταίο τεστ στη Γερμανία, πριν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια».
Για το ότι η FIBA δεν έχει την Ισπανία στα δέκα φαβορί του Eurobasket: «Δεν μας απασχολεί. Ούτε όταν μας έβλεπαν ως φαβορί, ούτε όταν όχι. Γνωρίζουμε πώς να προσεγγίσουμε ένα πρωτάθλημα, πώς να διαχειριστούμε τους ομίλους και ότι στα νοκ άουτ όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι. Και σε ένα τέτοιο ματς, όπως φάνηκε και με τη Γερμανία, μπορούμε να κοντραριστούμε με τον οποιονδήποτε».
