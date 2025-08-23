Πήγαν 13.500 άνθρωποι, η ΕΟΚ πάλι τους «έκρυψε» τις απουσίες

Μόλις 102 λεπτά πριν το τζάμπολ, η Ομοσπονδία έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τον κόσμο για τις απουσίες Γιάννη, Σλούκα, Μήτογλου, σε αγώνα με ακριβά εισιτήρια.

Το Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός το έχει μετατρέψει σε παλάτι. Αυτό το καρπώνεται και η Εθνική, μέσω των ακριβών εισιτηρίων που έβαλε στα μέχρι τώρα παιχνίδια προετοιμασίας για το Eurobasket.

Η παρουσία των φίλων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ήταν συγκινητική. Ειδικά απέναντι στην Ιταλία όπου και μαζεύτηκαν (όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ) 13.500 άνθρωποι. Τεράστιος αριθμός για ένα φιλικό. Στο οποίο μάλιστα τα εισιτήρια μόνο φθηνά δεν ήταν.

Για να πάει κανείς στον «περιστερώνα» (τις εξέδρες που είναι κοντά στην οροφή) έπρεπε να πληρώσει 15 ευρώ. Με 30 ευρώ πήγαινε στις γωνίες, ενώ στις κεντρικές έπρεπε να δώσει τουλάχιστον 40 ευρώ. Ξαναλέμε για φιλικό.

Το λιγότερο που όφειλε να κάνει η Ομοσπονδία, ήταν να ενημερώσει έγκαιρα τους φιλάθλους για τη διαθεσιμότητα των παικτών. Σεβασμός υπάρχει για όλους τους διεθνείς. Όμως γνωρίζουμε πως υπάρχουν παιδιά που είναι πιο «εμπορικά». Ειδικά στην απόφαση ανθρώπων που παίρνουν τα παιδιά τους και δίνουν σημαντικό ποσό.

Σε αυτούς λοιπόν, δεν γίνεται να λες 102 λεπτά πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ, πως θα απουσιάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Πως δε θα παίξουν ούτε ο Σλούκας, ούτε ο Μήτογλου.

Το αγωνιστικό και η ανάγκη ξεκούρασης για τον καθένα, απόλυτα σεβαστά. Όμως σεβαστή πρέπει να είναι και η ειλικρίνεια που απαιτείται απέναντι σε ανθρώπους που πληρώνουν και μάλιστα σημαντικά χρήματα. Για ένα φιλικό της Εθνικής ομάδας, έπρεπε μια τετραμελής οικογένεια να ξοδέψει 200 ευρώ περίπου για εισιτήρια. Προσθέστε κάτι να πιούν, κάτι πρόχειρο να φάνε, τη μετακίνηση.

Εδώ δε μιλάμε για αγώνα μιας ΚΑΕ. Μιλάμε για το ελληνικό μπάσκετ. Δε μιλάμε για αγώνα EuroLeague. Ούτε καν πρωταθλήματος. Ένα απλό φιλικό. Στο οποίο σημασία δεν είχε το κέρδος, αλλά η συσπείρωση με τον κόσμο.

Στην Κύπρο δεν πήγε ο Γιάννης, πικράθηκαν οι Κύπριοι ήταν άδειο το γήπεδο. Στο ΟΑΚΑ πήγαν τόσοι άνθρωποι, έδωσαν τόσα λεφτά και τους φέρθηκαν με τεράστια ασέβεια. «Ξεχνώντας» να ενημερώσουν νωρίτερα πως ο Γιάννης, ο Σλούκας και ο Μήτογλου δε θα αγωνιστούν.

Ένα τεράστιο μπράβο στον κόσμο για τη διάθεση και τη συμπαράστασή του. Ένα – ακόμα – τεράστιο φάουλ της ΕΟΚ, τόσο για τις τιμές όσο και για το γεγονός πως άργησε χαρακτηριστικά να γνωστοποιήσει τη διαθεσιμότητα των παικτών.