ΝτιΒιτσέντζο στους συμπαίκτες του: «Μ@λ@κ#ς μην ψηφίσετε τον Τιμποντό»

Ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο ξεκαθάρισε στους συμπαίκτες του πως δεν έπρεπε να ψηφίσουν τον Τομ Τιμποντό ως τον χειρότερο προπονητή λίγκας.

Ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο έκανε μία τρομερή χρονιά τη σεζόν 2023-24 με τους Νιου Γιορκ Νικς, έχοντας 15,5 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο. Ωστόσο, από το πουθενά έγινε trade και κατέληξε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Σύμφωνα με το «Athletic», όταν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε οι παίκτες έπρεπε να ψηφίσουν για τον χειρότερο προπονητή της λίγκας, ο ΝτιΒιτσέντζο είπε στους συμπαίκτες του πως δεν πρέπει να ψηφίσουν τον Τιμποντό.

«Μ@λ@κ#ς μην ψηφίσετε τον Τομ Τιμποντό. Είναι ο καλύτερος» τους είπε όπως ανέφερε ο Φρεντ Κατζ.