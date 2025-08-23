Βαριά ήττα για την Εθνική κορασίδων από την Λιθουανία

Η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον καταιγιστικό ρυθμό των αθλητριών της Λιθουανίας, γνωρίζοντας την ήττα με 70-54, στη τρίτη ημέρα του Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄ κατηγορία) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Για τρίτο συνεχόμενο αγώνα η ελληνική ομάδα ξεκίνησε με άγχος και αυτό επέτρεψε στη Λιθουανία να προηγηθεί με 9-2 (4΄31΄΄). Η Εθνική άρχισε να πατάει καλύτερα στο γήπεδο και ισορροπώντας το παιχνίδι ισοφάρισε με δίποντο της Τουμπανιάρη σε 9-9 (7΄02΄΄), ενώ προηγήθηκε στο δεκάλεπτο με πετυχημένη προσπάθεια της Προδρομίδη και σκορ 14-12.

Δυναμικό ξεκίνημα για την Ελλάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο που κατέγραψε το +6 με σκορ 19-13 (11΄44΄΄) μετά από όμορφη ενέργεια της Τουμπανιάρη. Η Λιθουανία επέστρεψε ισοφαρίζοντας σε 21-21 μετά από ελεύθερη βολή της Γκαμπαϊτέ. Με επί μέρους σκορ 2-16 οι Λιθουανές πέρασαν μπροστά με 29-21 (17΄57΄΄), ενώ έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 33-26.

Κακή ήταν η τρίτη περίοδος για την Εθνική που δυσκολευόταν επιθετικά και δεν διέθετε την απαιτούμενη συγκέντρωση στην άμυνα. Οι Λιθουανές άρχισαν να καταγράφουν διψήφιες διαφορές, αρχικά με 39-28 (21΄21΄΄) και αργότερα στο +17 με σκορ 48-31 (25΄27΄΄).

Λιθουανία είχε να διαχειριστεί το προβάδισμα στην τελευταία περίοδο. Η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να απειλήσει, με την Μπεκίρη να μειώνει σε 63-53 τρία λεπτά πριν το τέλος. Στο χρόνο που απέμενε η γαλανόλευκη δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή για να γνωρίσει τελικά την ήττα με 70-54.

Επόμενος αγώνας για την Ελλάδα την Κυριακή (20.30) με αντίπαλο την Ουκρανία, που θα είναι και τελευταίος για τον Δ΄ όμιλο και την Α΄ φάση του Ευρωμπάσκετ U16.

Δεκάλεπτα: 14-12, 26-33, 40-53, 54-70

Ελλάδα (Καλογερόπουλος): Χουσελά 6(2), Κακαρά 8, Φουστέρη 6, Μιλητσοπούλου 2, Προδρομίδη 2, Παπαδάκου, Βουγιούκα 2, Σκούμα 2, Ντοκμετζή 1, Μπεκίρη 9, Τουμπανιάρη 16, Καβελίδη.