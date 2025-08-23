Κατσίβελης: «Δώσαμε την καρδιά μας στο παρκέ για τη νίκη»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε για τη νίκη της Εθνικής κόντρα στην Ιταλία, τονίζοντας ότι οι παίκτες της «γαλανόλευκης» έκαναν κατάθεση ψυχής στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ για εμάς. Παρά τις απουσίες μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα και πήραμε το ματς. Πιστεύω και στο πρώτο μέρος είχαμε τις ευκαιρίες, απλά δεν μπήκαν τα σουτ. Στο δεύτερο δημιουργήσαμε καλύτερες συνθήκες και ήμασταν πιο εύστοχοι. Η άμυνα μας έδωσε τη νίκη.

Η Ιταλία είναι μία πολύ σκληρή ομάδα, πολύ αθλητική, είδαμε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με την άμυνα της. Πιστεύουμε θα είναι πολύ πιο σκληρή στο επίσημο παιχνίδι. Είχαμε τις απουσίες και όλα τα παιδιά που μπήκαν έβγαλαν ενέργεια.

Δώσαμε την καρδιά μας στο παρκέ για να πάρουμε τη νίκη. Η άμυνα της Ιταλίας θέλησε να μας σταματήσει τη δημιουργία. Βάλαμε τα σουτ και πήραμε το παιχνίδι. Ήταν το πιο σκληρό παιχνίδι, ίσως συγκρίνεται μόνο με αυτό της Σερβίας στην Κύπρο. Οι ομάδες είναι πιο έτοιμες».