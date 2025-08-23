Ήξεραν από χθες κι οι Ιταλοί: «Μας το είπε την Πέμπτη ο πρόεδρος ότι δε θα παίξει ο Γιάννης» δήλωσε ο Ποτζέκο

Ο προπονητής των Ιταλών έδειξε πως γνώριζε από την Πέμπτη πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στο παρκέ για τον μεταξύ τους αγώνα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «σκουάντρα ατζούρα», Τζανμάρκο Ποτζέκο, μίλησε για την απουσία του Έλληνα NBAer από το φιλικό στο ΟΑΚΑ και τόνισε πως ήταν λίγο στεναχωρημένος για αυτό το γεγονός, καθώς το είχε πληροφορηθεί μια ημέρα νωρίτερα.

Κάτι που όσοι παρευρέθηκαν στο ΟΑΚΑ το έμαθαν μια ώρα πριν τον αγώνα και όχι εγκαίρως.

Οι δηλώσεις του

«Ήμουν λίγο στεναχωρημένος όταν ο πρόεδρός μας είπε ότι ο Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει αύριο (σ.σ. στο παιχνίδι της Παρασκευής). Μας το είπε την Πέμπτη ο πρόεδρος ότι δε θα παίξει ο Γιάννης. Ήμουν στεναχωρημένος γιατί λατρεύω να τον βλέπω να παίζει μπάσκετ! Αυτό έλεγα στον Σπανούλη πριν από τον αγώνα. Δεν έχεις πολλές φορές την ευκαιρία να δεις τον Αντετοκούνμπο να παίζει».