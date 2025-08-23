Κοντός: «Μακάρι να διοργανώσει Final-Four η Ελλάδα στο ΟΑΚΑ και μετά στο ΣΕΦ»

Ο Δημήτρης Κοντός στην Magic Euroleague μίλησε για το Final-Four και τόνισε πως θέλει να διοργανωθεί στην Ελλάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Το Final-Four στο Άμπου Ντάμπι δεν μου άρεσε πολύ. Δεν είχε αυτό το γηπεδικό που περιμένεις να ζήσεις. Ήταν περίεργο αλλά είναι προσωπικό γούστο. Θεωρώ ότι όταν θα ξαναπάει η Ευρωλίγκα οι άνθρωποι θα έχουν κάνει τέτοια βήματα προόδου που θα κουφαθούμε όλοι.

Αν η Ελλάδα μετά το 2007 θα διοργανώσει ξανά Final-Four. Μακάρι να διοργανώσει η Ελλάδα, μακάρι να διοργανώσει ξανά μετά στο ΣΕΦ, μακάρι να υπήρχε το Αλεξάνδρειο να μπορεί να διοργανώσει και η Ελλάδα να φωτίζεται από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στο Βελιγράδι έγινε δύο φορές. Πολύ καλή η Σταρκ Αρένα αλλά το ΟΑΚΑ είναι σε άλλο λέβελ. Το αξίζει η Ελλάδα, όχι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης».