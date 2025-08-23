Κοντός για διαιτησία, ΕΟΚ και την επιστολή των διεθνών: «Ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει τίποτα στην τύχη»

Για το ζήτημα της διαιτησίας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τη στάση της ΕΟΚ γύρω από το θέμα και την επιστολή που έστειλαν οι Έλληνες διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κοντός.

Μιλώντας στη Magic Euroleague ο κ. Κοντός σημείωσε σχετικά για τη διαιτησία στην Ελλάδα...

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει από πολύ κοντά τις εξελίξεις, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους, παίρνουν τον δρόμο τους και περιμένουμε. Είναι ουτοπικό αν νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να κάνουν σε τέτοια μεγέθη πράγματα που η κοινή λογική του μπάσκετ τα καταδικάζει. Καμιά φορά χρειάζεται να μη μιλάμε πολύ. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι ο Παναθηναϊκός δεν κοιμάται. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η παρένθεση θα κλείσει. Να νιώθουν άπαντες δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται το σωστό. Να μη βιάζεται η λογική κανενός. Η αλήθεια είναι πάντα μία.

Ακόμα και με κακή διαιτησία δεν υπάρχει δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι έτοιμος να μάχεται. Οι παίκτες τι είναι; Χαζοί; Να αποφεύγουμε την ξύλινη γλώσσα. Το μπάσκετ είναι απλό. Η λογική του και η ερμηνεία του είναι απλή. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με το μυαλό κανενός. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες αλλά ούτε εφησυχασμός. Δεν ορίζονται όλα από τους διαιτητές. Στο ένα κομμάτι πρέπει να παίξεις σωστά».

Για την επιστολή των πρασίνων διεθνών στον πρωθυπουργό για τη διαιτησία: «Ο Παναθηναϊκός δεν είπε ποτέ στους παίκτες του να μην παίξουν στην Εθνική. Ο Παναθηναϊκός για το εθνόσημο πεθαίνει. Στο παρελθόν άλλοι παίκτες δεν πήγαν στην Εθνική. Αν πιστεύει κάποιος πως ο Παναθηναϊκός έβαλε τον Σλούκα στην προτελευταία του σεζόν να γράψει κάτι, είναι τουλάχιστον αφελής. Οι παίκτες τιμούν την Εθνική και το εθνόσημο παρά τις αντιδράσεις του κόσμου. Η Εθνική είναι πάνω από όλους. Κάποιοι μιλούν για τοξικότητα... Τοξικότητα θα ήταν να μην παίξουν οι παίκτες. Να κοιτάξουν οι αρμόδιοι γιατί έστειλαν οι παίκτες αυτή την επιστολή. Και αυτή δε βγήκε από τον Παναθηναϊκό, αλλά από τον πολιτικό Τύπο. Να δουν οι φορείς γιατί έστειλαν τα παιδιά αυτά, αυτή την επιστολή. Γιατί δε βλέπουμε το πρόβλημα; Η δράση δε μας ενδιαφέρει ποτέ, μας νοιάζει η αντίδραση...».

Για αν υπάρχει επικοινωνία με την ΕΟΚ: «Δεν υπάρχει κάποιος δίαυλος επικοινωνίας. Κάθε ομοσπονδία πρέπει να προστατεύει τον εαυτό της. Να τη νοιάζει το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Η διαιτησία θα έπρεπε να αφορά τον ΕΣΑΚΕ και τις ομάδες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δίνει τη διαιτησία, αυτή την καυτή πατάτα, στις ομάδες. Και οι ομάδες να βρουν τον δρόμο τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλει να βρίσκεται η ΕΟΚ στο στόχαστρο».

Για τη διαρροή της ΕΟΚ σχετικά με τα παράκεντρα στο ελληνικό μπάσκετ και την Εθνική: «Ολη η μπασκετική κοινότητα μπορεί να καταλάβει αν υπάρχουν παράκεντρα στο ελληνικό μπάσκετ, άνθρωποι χωρίς τίτλο που τρέχουν κάποια ζητήματα. Η Ομοσπονδία δε θα έκανε κάποιο τέτοιο ατόπημα να ακουμπήσει τον Παναθηναϊκό και νομίζω δεν τον αφορά».