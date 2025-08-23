Κοντός: «Αν υπάρχουν άλλοι όροι στην παραχώρηση του ΣΕΦ, η Πολιτεία θα μεριμνήσει για να αποκατασταθεί η αδικία κατά του Παναθηναϊκού»

Ο Δημήτρης Κοντός στην Magic Euroleague αναφέρθηκε στην παραχώρηση του ΟΑΚΑ και του ΣΕΦ στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα από το κράτος.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ο Παναθηναϊκός θέλει όλα τα γήπεδα να εξελίσσονται για το καλό των ομάδων του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ΟΑΚΑ, δεν πήρε ούτε 1 ευρώ από την Πολιτεία. Η κυβέρνηση παράλληλα έδωσε το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ στις δύο ομάδες. Δεν θα μπω ποτέ στη διαδικασία τί κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε 24 εκατομμύρια ευρώ στο ΟΑΚΑ. Θεωρώ αυτονόητο αν υπάρχουν κάποιοι όροι διαφοροποιημένοι αναφορικά με την επένδυση και την συνεισφορά του κράτους για το ΣΕΦ η Πολιτεία θα μεριμνήσει ώστε να αποκατασταθεί όποια αδικία κατά του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε ούτε ευρώ, από τα 24 εκατομμύρια τα 6 αφορούσαν μόνο θέμα συντήρησης των εγκαταστάσεων. Αφορούσε μόνο την λειτουργικότητα του γηπέδου. Αλλιώς θα έπεφτε το ταβάνι στο κεφάλι μας. Όταν το έχει κάνει αυτό, θεωρώ αυτονόητο πως αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν τους ξέρω τους όρους, η κυβέρνηση θα αντικαταστήσει την όποια αδικία.

Γίνονται ακόμα έργα στο ΟΑΚΑ. Γίνονται πράγματα αλλά τρέχουν και πράγματα. Έγινε τουρνουά του ΝΒΑ, έγινε το Ακρόπολις, υπάρχουν δράσεις, προπονήσεις. Όλοι όσοι δουλεύουν εκεί προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μία γραμμή. Έφτιαξαν τα καλύτερα αποδυτήρια της Ευρώπης όσο ήμασταν στο Κύπελλο. Ό,τι είναι να τρέξει τρέχει. Το ΟΑΚΑ είναι το πιο ωραίο γήπεδο της Ευρώπης. Και το λένε όσοι το βλέπουν από την Αμερική, ότι είναι το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και θα στεκόταν στο ΝΒΑ».