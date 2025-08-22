Κοντός για Χολμς: «Ηταν ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού - Έχει πολύ μεγάλη δίψα»

Για τον νέο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ρίσον Χολμς, μίλησε ο Δημήτρης Κοντός στη Magic Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή του SDNA:

«Ηταν ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού και παράλληλα περιμέναμε τον Βαλαντσιούνας. Κινητοποιήθηκε όλο το σύστημα του Παναθηναϊκού, ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι αυτόν ήθελε. Προέκυψαν και άλλα ονόματα, όμως τελικά τον πείσαμε να έρθει στην Αθήνα. Ήταν μια περίπλοκη περίπτωση. Έχει μια επαφή με τον Ναν, έκαναν μαζί προπονήσεις. Μίλησαν και μεταξύ τους. Ο παίκτης δεν είχε πλήρη άγνοια της ευρωπαϊκής κατάστασης.

Στα 31 του είναι έτοιμος να ανοίξει έναν νέο κύκλο στην καριέρα του και είμαστε τυχεροί πάνω σε αυτό. Μας έκανε το κλικ ότι θέλει να έρθει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό. Είχε απόλυτη εικόνα της κατάστασης, ήξερε, τον Ναν, τον Γκραντ... Η δίψα του είναι πολύ μεγάλη, θέλει να ζήσει την ένταση του ΟΑΚΑ».