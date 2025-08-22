Κοντός: «Ο Παναθηναϊκός έχει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της ιστορίας του - Ο Ναν έκλεισε μετά τη νίκη στο ΣΕΦ»

Ο Δημήτρης Κοντός στην Magic Euroleague μίλησε για την... τρέλα του Γιανανκόπουλου και την απόκτηση του Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Magic Euroleague:

Για την τρέλα του Γιαννακόπουλου: «Όσα χρόνια και αν γυρίσεις πίσω η τρέλα αυτής της οικογένειας με τον Παναθηναϊκό και το μπάσκετ είναι μοναδική στην Ευρώπη. Αν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που είχε ποτέ. Μόνο το υπάρχον ρόστερ για να ανανεωθεί και να μείνει ήταν ένα μπάτζετ. Μόνο από αυτό είχε υπερβεί αρκετά ο προϋπολογισμός τα αρχικά νούμερα.

Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει κάτι στο ΟΑΚΑ που σε επιχειρηματικό επίπεδο είναι πρωτοφανές για τη χώρα μας και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κάνει και τις τρέλες, άλλο αν θα τις έκανε έτσι και αλλιώς. Είναι τρέλες με δομή, σκέψη και ένα παράδειγμα που προσπαθούν να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες αλλά δε ξέρω αν μπορούν να παντρέψουν το επιχειρείν και την τρέλα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να έχεις την τρέλα και την επιχειρηματικότητα να κάνεις πράγματα που ανοίγουν πόρτες που δεν είχαμε φανταστεί πριν τρία χρόνια

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ναν το βράδυ που κέρδισε στο ΣΕΦ. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί παντρεύεται η τρέλα. Είναι ένα ματς που ορίζει την επόμενη μέρα των αιωνίων. Μετά τη νίκη αυτή στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός πάτησε και άλλο το γκάζι για να φέρει τον Ναν. Το ίδιο βράδυ. Πίεσε ακόμα περισσότερο, ανέβασε και άλλο την προσφορά του. Δεν είπε κερδίσαμε τον Ολυμπιακό οπότε είναι μια χαρά».