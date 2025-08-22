Ποτσέκο: «Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, εκτός…. από την πρεμιέρα»

Με τον δικό του αυθορμητισμό και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο μίλησε μετά το φιλικό της Ιταλίας με την Ελλάδα στο τουρνουά «Ακρόπολις».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «σκουάντρα ατζούρα» αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του, στάθηκε στη σημασία της χημείας και της συνέπειας στο παιχνίδι, ενώ αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Ο Ιταλός προπονητής δεν δίστασε να ευχηθεί «καλή επιτυχία» στην Ελλάδα για το επερχόμενο Eurobasket, με μία… εξαίρεση: το πρώτο παιχνίδι, όταν και οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα, που περνάει δύσκολες στιγμές, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ως ανθρώπου και όχι μόνο ως αθλητή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζιανμάρκο Ποτσέκο:

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον κόουτς Σπανούλη. Έπαιξαν σκληρά σε όλο το ματς. Ανησυχώ γιατί είχαμε δύο τραυματισμούς και αυτό δεν είναι καλό νέο αφού παίζουμε σε έξι μέρες. Είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, δεν είχαμε μεγάλη σταθερότητα. Θα πρέπει να παίζουμε καλά για 40 λεπτά.

Έχουμε ακόμη πέντε μέρες για να δουλέψουμε για την πρεμιέρα απέναντι στην Ελλάδα, που τότε θα είναι πλήρης. Ελπίζω να είμαστε υγιείς. Εμείς παίξαμε όπως παίζουμε πάντα, δεν είχαμε κάποια στρατηγική, θέλαμε να βρούμε χημεία και ταυτότητα παίζοντας το ματς αυτό με όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Θα δούμε την Πέμπτη πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα με τον Αντετοκούνμπο, τον Μήτογλου και τον Σλούκα.

Η ζωή των διαιτητών δεν είναι εύκολη, πήραν μια ανόητη απόφαση στο τέλος που δεν έδωσαν φάουλ πάνω στον Νιάνγκ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν χάσαμε λόγω της διαιτησίας, αλλά θα μπορούσαν να είναι πιο έξυπνοι. Θεωρώ πως είναι καλοί διαιτητές, σήμερα ίσως να μην ήταν σε φόρμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο Ευρωμπάσκετ, εκτός από το πρώτο ματς (γέλια).

«Είναι τεράστια υπόθεση πως η Σάσαρι υπέγραψε τον Πολονάρα. Τον είχα κι εγώ παίκτη στη Σάσαρι. Συγχαρητήρια στην ομάδα και τον πρόεδρο που έκαναν αυτή την κίνηση. Εστιάζουμε τόσο στα αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Ο Ακίλε είναι φανταστικό παιδί, μας λείπει πολύ και είμαστε δίπλα του. Οι άνθρωποι της Σαρδηνίας θα είναι στο πλευρό του.

Ο Γιάννης είναι φανταστικός τύπος. Όπως και τα αδέρφια του. Όταν ο πρόεδρός μας είπε ότι δεν θα παίξει σήμερα στενοχωρήθηκα, γιατί μου αρέσει να τον παρακολουθώ. Αυτό έλεγα και στον Σπανούλη πριν το ματς. Δεν έχεις πολλές φορές την ευκαιρία να δεις τον Αντετοκούνμπο να παίζει. Για τους παίκτες δεν είναι τόσο εύκολο».