Κοντός: «Ο Λεσόρ είναι θηρίο και βρίσκεται σε καλό δρόμο - Δεν ήθελε να κοπεί από τους τελικούς της Α1»

Για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ και τον τραυματισμό του, αλλά και το πότε μπορεί να επανέλθει στην ενεργό δράση μίλησε ο Δημήτρης Κοντός στη Magic Euroleague.

Ο κ. Κοντός ανέλυσε το τι συνέβη με τον Γάλλο σέντερ και ποια είναι η συνέχεια...

Αρχικά ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι see-through, να είναι όλα στην φόρα. Καταλαβαίνω την δίψα του κόσμου αλλά δεν μπορεί να γίνεται φέιγ βολάν ένας ιατρικός φάκελος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Ο Ματίας θα έρθει νωρίτερα από τους υπόλοιπους στην Αθήνα, έρχεται την Κυριακή. Έχει ταξιδέψει το επιτελείο μας στη Γαλλία, έμεινε 10 μέρες και δούλεψαν μαζί. Δουλεύει κάθε μέρα, έχει κάνει θεραπείες. Θα εκτιμηθεί η κατάστασή του. Στο F4 επέστρεψε, στους τελικούς δεν συνέχισε ορθώς. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι ο παίκτης δεν θα επιβαρυνθεί και η ομάδα θα έχει τους παίκτες στην καλύτερη κατάσταση. Δεν είναι έτοιμος αλλιώς θα ήταν στην Εθνική Γαλλίας. Ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα στο τέλος της σεζόν και περιμένουμε να επανέλθει απόλυτα αφού εκτιμηθεί η κατάστασή του. Είναι σε καλό δρόμο. Να έρθει, να τον δούμε και μετά να συζητήσουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας».

Για το οστικό οίδημα: «Προέκυψε μετά το F4 αλλιώς δεν θα έπαιζε. Την δεδομένη στιγμή που έπαιξε είχε δοθεί 10 μέρες πριν περίπου το πράσινο φως ότι μπορεί να παίξει. Η θέλησή του και το πράσινο φως του έδωσαν την δυνατότητα να αγωνιστεί. Είναι σαφές ότι ακολούθησε το οστικό οίδημα».

Για το αν πιέστηκε για να παίξει στο F4: «Όχι. Υπήρχε κοινή θέληση, ανάγκη. Μία κοινή σελίδα που ήμασταν όλοι. Και ο παίκτης και οι υπόλοιποι. Θεωρητικά περιμέναμε να είναι και λίγο νωρίτερα έτοιμος με βάση τις οδηγίες των ιατρών. Αν μιλήσουμε μετά Χριστόν δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη ιδέα, όχι μόνο για την υγεία του αλλά να ξεκινήσεις από ένα παιχνίδι που είναι από τα κρισιμότερα της σεζόν. Αλλά αυτό το κρίνουμε τώρα. Τότε είσαι σε μία μάχη, είναι στην πρώτη γραμμή. Παλεύουν όλοι, και ο ίδιος. Περίμενε να γυρίσει. Οι γιατροί έδωσαν το πράσινο φως και ο προπονητής τον χρησιμοποιεί. Αλλά αυτό συνδέεται με τη θέληση του παίκτη. Ο Ματίας είναι ένα θηρίο. Ένα παιδί που δε δέχθηκε ούτε πίσω από τις κάμερες στο ασθενοφόρο να μπει με το φορείο, μπήκε με άλμα. Δίνει την καρδιά του στην ομάδα και το παρκέ και μετά Χριστόν μπορούμε να είμαστε όλοι πιο σοφοί. Αλλά εκείνη τη στιγμή υπήρχε κοινή θέληση να αγωνιστεί. Ο Ματίας ήθελε να μη κοπεί και από τους τελικούς της Α1».

Για τα όσα ακούγονται για τον τραυματισμό του: «Δεν θέλω να επεκταθώ πολύ. Στο χειρουργείο δεν υπάρχει κάτι... Δεν έδεσε το κάταγμα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Θα καταντήσουμε όχι απλά γραφικοί αν χρησιμοποιήσουμε ιατρική ορολογία χωρίς να είμαστε γιατροί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε τόσο σοβαρούς τραυματισμούς στο τι λέμε. Διατηρώντας τη σοβαρότητα δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Εκ του αποτελέσματος θα μπορούσαν κάποια πράγματα από όλες τις πλευρές να γίνουν καλύτερα. Θα μπορούσαν και χειρότερα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Να προσέχουμε τι λέμε».

Για το πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις: «Ο Ματίας έρχεται την Κυριακή. Υπάρχει ένα ιατρικό επιτελείο που έχει μία νέα δομή με τον Τριανταφυλλόπουλο να έχει έρθει ως επικεφαλής ιατρικού, τον Κοντογιάννη ως επικεφαλής του φυσιοθεραπευτικού της αποκατάστασης, ο Γιαννακόπουλος έχει παραμείνει ως συνδετικός κρίκος. Άνθρωποι που θα αναλάβουν και έχουν δουλέψει με τον Ματίας. Έχω, δεν έχω καμία ενημέρωση πριν κάτσει ο γιατρός να τσεκάρει τον Ματίας. Είμαστε σε καθημερινή επαφή όλοι, ξέρουμε τι θέλησή του. Αν του πεις αύριο παίζεις, θα μπει να παίξει. Αλλά θα γίνουν όλα όπως πρέπει για να μη παρθεί κανένα ρίσκο. Η ομάδα για αυτό θωρακίστηκε στην φροντ λάιν».

Για το αν συνδέεται η περίπτωση του Λεσόρ με τις αλλαγές στο ιατρικό επιτελείο: «Στον Παναθηναϊκό δε θέλουμε να διαφημιζόμαστε οι υπόλοιποι. Ο Θανάσης Κονίδης που δεν είναι πλέον μαζί μας έκανε μεγάλο κύκλο στον Παναθηναϊκό, 25 χρόνια. Και ο ίδιος κουράστηκε, λογικό είναι να κλείσει ο κύκλος με έναν που έχει προσφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή του Κοσμά από την Φενέρ είναι κίνηση αναβάθμισης για να προσφέρεις ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους αθλητές. Η παρουσία του Τριανταφυλλόπουλου θα βοηθήσει την ομάδα. Δεν έχει να κάνει με επιμέρους ζητήματα. Υπάρχουν δύο πάρα πολύ σοβαροί τραυματισμοί. Το πιο εύκολο είναι να κρίνεις και να κατακρίνεις ανθρώπους για αυτές τις περιπτώσεις».