Κοντός: «Υπολογίζουμε τον Γκριγκόνις κανονικά για την προετοιμασία»

Για την κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις μίλησε ο Δημήτρης Κοντός στη Magic Euroleague.

Μιλώντας στην εκπομπή του SDNA ανέφερε για το πρόβλημα του Λιθουανού, την επιστροφή του και στην στάση του Παναθηναϊκού.

Αρχικά, είπε: «Ο Γκριγκόνις έχει έρθει εδώ και 20 μέρες στην Αθήνα. 6 Αυγούστου. Έχει κάνει 3 μέρες διακοπές όλο το καλοκαίρι. Πήγε Γερμανία, ακολούθησε θεραπεία, έφυγε αργά από την Αθήνα, συνέχισε να ακολουθεί το πρόγραμμα. 2 εβδομάδες δουλεύει εντατικά. Υπάρχει αισιοδοξία. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω αλλά μέρα με τη μέρα πάει πολύ καλύτερα και θα τον υπολογίζουμε για την προετοιμασία μας κανονικά».

Για τον λόγο που πήγε πίσω η επιστροφή του: «Ουσιαστικά δεν μπόρεσε να επιστρέψει χωρίς να νιώσει ενοχλήσεις. Είναι δύσκολα χειρουργεία και υπάρχει ποσοστό που ενδεχομένως ο αθλητής να μην περάσει γρήγορα το πρόβλημα. Ο Μάριους προσπάθησε, δεν αισθανόταν καλά, τώρα αισθάνεται καλύτερα. Δεν υπήρχε λόγος να πιεστεί, δεν έπρεπε κιόλας. Η περίπτωσή του άνηκε σε μία κατηγορία μικρού ποσοστού για την επάνοδο. Το 90% επιστρέφει λίγο πιο νωρίς. Αντιμετωπίστηκε η κατάσταση με το πρωτόκολλο, όπως όρισαν οι γιατροί αλλά δεν ήταν έτοιμος να επιστρέψει. Αισιοδοξούμε ότι θα τον έχουμε κανονικά μαζί μας».

Για το αν υπήρξε η σκέψη αποδέσμευσης: «Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση τέτοιου τύπου. Σεβαστήκαμε απόλυτα την κατάσταση. Ο Γκριγκόνις είναι συνδεδεμένος με την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός τον στηρίζει, τον στήριξε. Εκείνος δουλεύει σκληρά, δε το έβαλε κάτω. Ο Παναθηναϊκός τον περιμένει με τους ίδιους όρους που υπέγραψε».