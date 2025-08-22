Τολιόπουλος: Όσα έπραξε στο ντεμπούτο του στα φιλικά της Εθνικής (vid)

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε χάσει τα προηγούμενα πέντε φιλικά λόγω μυϊκού προβλήματος, όμως στο ντεμπούτο του απέδειξε ότι είναι έτοιμος για τις απαιτήσεις του EuroBasket 2025. Ο Σπανούλης τον εμπιστεύτηκε στη βασική πεντάδα και εκείνος ανταπέδωσε, ολοκληρώνοντας το ματς με 10 πόντους, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 15:25 λεπτά συμμετοχής.
Με την παρουσία του έδωσε ενέργεια και λύσεις στην περιφέρεια, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι της φετινής προσπάθειας της «γαλανόλευκης» για διάκριση στη διοργάνωση.