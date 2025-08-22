Τολιόπουλος: «Πολλοί οι 40 πόντοι στο ημίχρονο για την ταυτότητα μας αλλά βγάλαμε αντίδραση» (vid)

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε μετά τον αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία και αναφέρθηκε στο πώς γύρισε το παιχνίδι το σύνολο του Σπανούλη αλλά και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ακόμη, ο παίκτης του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στον τραυματισμό που είχε και το πώς άπαντες στην Εθνική τον βοηθούν να μπει στο κλίμα.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου:

Για το εάν είναι σε καλή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του

«Είναι φυσικό μετά από τρεις μήνες απραξίας να λείπουν ανάσες. Είχα μια θλάση που έπρεπε να μπω συντηρητικά, καθώς όταν δεν έχεις ανάσες είναι όλα δύσκολα, αλλά με βοηθάνε από την ομάδα και νιώθω αρκετά καλά.

Όλα τα παιδιά είμαστε τώρα μαζί δύο χρόνια και δείχνουμε πως θέλουμε να παίζουμε μέσα στο γήπεδο».

Για τον αγώνα με την Ιταλία

«Πολλοί οι 40 πόντοι που δεχθήκαμε στο ημίχρονο για την ταυτότητα μας, αφού αυτή είναι η άμυνα, όμως μετά βγάλαμε αντίδραση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι.

Νιώθω ότι είμαστε αρκετά καλοί. Όσο περνάει ο καιρός και βρίσκουμε χημεία, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δουλεύουμε όλοι μαζί, βγάζουμε ομαδικές φάσεις».

Για τον Γιάννη

«Ο Γιάννης είναι σπουδαίος αθλητής και τεράστιος παίκτης, από τους καλύτερους του κόσμου. Για να τον σταματήσεις θες τρεις παίκτες. Το να τον βλέπεις να δουλεύει κάθε μέρα βοηθάει. Μας ανεβάζει όταν βλέπουμε να δουλεύει σκληρά ο καλύτερος παίκτης του κόσμου».