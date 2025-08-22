Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος, το βράδυ της Κυριακής η τελική 12άδα» (vid)

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας μίλησε αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας επί της Ιταλίας με 76-74 στο τουρνουά Ακρόπολις και τόνισε πως έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα των παικτών του.

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε πως είναι σημαντικό να νικάει η ομάδα, αλλά πιο πολύ τα φιλικά είναι ώστε να δει κάποια πράγματα από τους παίκτες.

Ακόμη ανέφερε πως την Κυριακή το βράδυ θα ανακοινώσει την τελική 12άδα που θα βρεθεί στο Eurobasket.

Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού:

«Σημαντικό να νικάς, αλλά με το πώς παίξαμε θέλαμε να δούμε κάποια πράγματα. Είδαμε θετικά πράγματα, ήθελα να δω πως θα αντιδράσουμε. Με τονΙσραήλ δεν το κάναμε σωστά. Εδώ το κάνανε καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά.

Ένα ακόμη παιχνίδι μέχρι τα επίσημα, αυτό με την Γαλλία. Δυστυχώς κάποιους δεν θα τους έχουμε στην ομάδα. Ίσως λόγω χημείας, λόγω συνθηκών δεν μπορούν να είναι όλοι. Όμως είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, ακόμη και αυτοί που δεν θα είναι στο τουρνουά. Όλοι είμαστε ενωμένοι. Πιστεύω όλοι δώσανε το 100% και είμαι ευχαριστημένος.

Όσο και να θέλεις να κρύψεις πράγματα, θα αιφνιδιάσεις κάποιον για 1-2 λεπτά, μετά θα σε καταλάβει ο αντίπαλος. Όλα τα παιδιά είναι ετοιμοπόλεμα. Θα παίξουν όλοι την Κυριακή και το βράδυ θα ανακοινώσω την τελική 12άδα».