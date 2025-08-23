Μωραΐτης στο SDNA: «Θέλω ευθύνες στον Ηρακλή, κέρδισα πολλά στον Παναθηναϊκό - Αξίζει μετάλλιο η Εθνική»

Ο Δημήτρης Μωραΐτης μίλησε στο SDNA για το νέο του ξεκίνημα, δηλώνοντας αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά στον Ηρακλή, ενώ εξέφρασε την πίστη του για ένα μετάλλιο της Εθνικής ομάδας στο προσεχές Eurobasket.

Μετά από δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό με τίτλους και πλούσιες εμπειρίες, ο 26χρονος διεθνής γκαρντ «ανηφόρισε» στη Θεσσαλονίκη και τον Ηρακλή ως δανεικός από τους «πράσινους» με στόχο την προσωπική του βελτίωση, αλλά κυρίως να συμβάλει σε μια καλή πορεία της νέας του ομάδας.

Το SDNA τον συνάντησε στην ανοικτή προπόνηση του Γηραιού, όπου οι φίλοι της ομάδας έστησαν... πάρτι, δίνοντας το δικό τους στίγμα ενόψει της νέας σεζόν. Και ο Μωραΐτης δεν έκρυψε τις ευθύνες που θέλει να αναλάβει στον Ηρακλή, μίλησε για τους προσωπικούς του στόχους, αλλά και της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια και στον Παναθηναϊκό. Και από την κουβέντα δε θα μπορούσε να λείψει η Εθνική, που σε λίγες μέρες ξεκινάει την προσπάθειά της για το Ευρωμπάσκετ.

-Δημήτρη, πολύς κόσμος στην ανοικτή προπόνηση. Σας βάζει κάποια πίεση αυτό, πως νιώθεις;

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ για τη νέα σεζόν. Ήταν πολύ... δυνατό το γήπεδο στην ανοικτή προπόνηση. Δεν πιστεύω πως μας πιέζει όλο αυτό. Ξέρουμε πόσο ιστορική είναι η ομάδα, πόσο παθιασμένος είναι ο κόσμος της. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, περιμένουμε την στήριξή τους, όπως το έκαναν ήδη στην προπόνηση και μακάρι να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά».

-Τι να περιμένουμε φέτος από τον Ηρακλή;

«Είναι νωρίς ακόμα για εμάς, όπως και για όλες τις ομάδες που τώρα χτίζονται και μαζεύονται. Δε θέλω να πω μεγάλα λόγια. Πιστεύω πολύ στην ομάδα, υπάρχει πολύ καλή χημεία, έχουμε όρεξη όλοι να δουλέψουμε. Οι προπονητές μας πιέζουν πολύ και στόχος μας είναι να παίξουμε ένα μπάσκετ που θα το ευχαριστηθούμε εμείς και ο κόσμος και να θέλουμε φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε».

-Διπλοί αγώνες σας περιμένουν ανά βδομάδα με την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Για εσάς τους παίκτες είναι καλό αυτό ή είναι παγίδα για την ομάδα;

«Θα είναι πολύ καλό, μου αρέσει και δεν το βλέπω σαν παγίδα. Θα μας βοηθήσει πολύ να βρούμε ρυθμό και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και εκεί (ENBL) θέλουμε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Αλλά πάμε βήμα-βήμα, να βρεθούμε πρώτα μεταξύ μας και να κάνουμε μια καλή προσπάθεια».

-Σου έλειψε τα προηγούμενα δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό να έχεις περισσότερο χρόνο στο παρκέ; Είναι κάτι που το θέλεις και το περιμένεις φέτος στον Ηρακλή;

«Ναι είναι κάτι που μου είχε λείψει, να έχω παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Αυτά τα δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό ήταν από τα καλύτερά μου χρόνια, κέρδισα πολλές εμπειρίες. Για αυτό ήρθα φέτος στον Ηρακλή και συμφώνησα και με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να παίξω περισσότερο, να έχω περισσότερες ευθύνες για να βελτιωθώ και εγώ, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει κάτι καλό. Και φυσικά τον χρόνο μου στο παρκέ πρέπει να τον κερδίσω μέσα από την σκληρή δουλειά».

-Νιώθεις πως μπορείς να γίνεις ο ηγέτης αυτής της ομάδας, το θέλεις;

«Δεν είναι αν το θέλω ή όχι. Είναι αν θα μου βγει. Εγώ νιώθω πολύ καλά και θέλω να βοηθήσω με οποιονδήποτε ρόλο έχω».

-Έχεις στο μυαλό σου την επιστροφή σου στην Εθνική μέσα από μια καλή χρονιά στον Ηρακλή;

«Δεν το σκέφτομαι έτσι ακόμα, αλλά είναι ένας από τους στόχους μου. Αλλά πρώτος στόχος είναι να πάει καλά ο Ηρακλής, να προσπαθήσω να βελτιωθώ και εγώ μέσα από τα παιχνίδια μου εδώ για να καταφέρω να κερδίσω μια θέση στην Εθνική».

-Μιλώντας για την Εθνική, πως βλέπεις την προσπάθεια της ενόψει Ευρωμπάσκετ;

«Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξέρω όλα τα παιδιά, είναι εξαιρετικοί παίκτες, έχω δει όλα τα φιλικά και σε κάθε παιχνίδι η ομάδα παρουσιάζεται όλο και πιο βελτιωμένη, όπως με τη Λετονία. Εύχομαι καλή επιτυχία και μακάρι να πάρουμε ένα μετάλλιο. Να μη το ματιάσουμε, αλλά το αξίζουμε».

