Μήτογλου: «Θέμα ξεκούρασης και διαχείρισης οι απουσίες - Διαφορετική ομάδα πριν και μετά τον Γιάννη»

Ο Ντίνος Μήτογλου σε δηλώσεις του μίλησε για το γεγονός πως ο ίδιος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Σλούκας δεν θα αγωνιστούν κόντρα στην Ιταλία, ενώ σχολίασε και όλα όσα φέρνει στην ομάδα ο «Greek Freak».

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για τις απουσίες κόντρα στην Ιταλία: «Ήταν τρία ματς μέσα στην εβδομάδα, είναι φιλικά. Είναι θέμα ξεκούρασης και διαχείρισης από τον κόουτς για εμάς, γιατί έχουμε και το φιλικό με την Γαλλία. Δυνατό τεστ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και μετά να προετοιμαστούμε για το Eurobasket. Να είμαστε έτοιμοι.

Η Ιταλία είναι σκληρή ομάδα. Θα έχουμε μία εικόνα από το φιλικό. Θα κάνουν και αυτοί αλλαγές, θα είναι τελείως διαφορετικό ματς σε μία εβδομάδα».

Για την προετοιμασία: «Από ότι βλέπουμε καθημερινά βρίσκουμε χημεία. Ο Γιάννης μας βοήθησε πολύ και είδαμε μία τελείως διαφορετική ομάδα πριν και μετά τον Γιάννη. Όλοι ξέρουμε τί παίκτης είναι. ΜΕ τις προπονήσεις και τα φιλικά θα παρουσιάσουμε μία βελτιωμένη εικόνα. Παίζουμε χρόνια ενάντια όλων των ομάδων και γνωρίζουμε τους παίκτες. Ξέρουμε το επίπεδο, είναι πολύ υψηλό. Θα είμαστε έτοιμοι για κάθε κατάσταση στο Eurobasket».

Για τον Γιάννη και τα τρίποντα: «Ξέρουμε τί παίκτες έχουμε και τί δυνατότητες έχουμε σαν ομάδα. Έχουμε πολύ καλούς σουτέρ, είναι θέμα ψυχολογίας. Μας έδωσε ώθηση ο Γιάννης. Είτε μπουν είτε όχι τα σουτ δεν πρέπει να εξαρτόμαστε από αυτό. Άλλοι παράγοντες κρίνουν ένα ματς. Η άμυνα, τα ριμπάουντ, η ενέργεια. Είναι λεπτομέρειες που οδηγούν στη νίκη. Όταν μπουν τα σουτ και νιώσουμε καλά και ο Γιάννης βρει τους συμπαίκτες του έχουμε μεγάλες ελπίδες και δυνατότητες.

Ο Γιάννης δίνει μέγεθος, είναι μεγάλο κορμί και μπορεί να ντριμπλάρει και να παίξει σε όποια θέση θέλει. Κατεβάζει την μπάλα, προσθέτει μέγεθος σε άμυνα και επίθεση. Είναι από τους καλύτερους στον κόσμο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να μάθουμε πώς παίζει και να κουμπώσουμε δίπλα του. Όποτε βλέπουμε mismatch με τον Γιάννη συνεννοούμαστε και βλέπουμε τί θα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ καλό. Η χημεία και η συνύπαρξή μας είναι πάρα πολύ καλή».

Για το αν υπάρχει αισιοδοξία: «Βέβαια. Τα φιλικά τελειώνουν, είμαστε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας. Πρέπει να έχουμε την ετοιμότητα, πνευματικά και σωματικά και να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Τελείωσε το αρχικό στάδιο, πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι».

Για τις αρχές της ομάδας: «Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να μη χάσουμε τον στόχο μας. Πηγαίνουμε εκεί για έναν σκοπό. Να μην αφήσουμε τα τριγύρω να μας επηρεάσουν. Να το ευχαριστηθούμε και να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε. Να μη βάλουμε παραπάνω πίεση και να μιλήσει το μπάσκετ και η εικόνα μας στο γήπεδο».