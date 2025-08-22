Εθνική: Εκτός φιλικού ο Γιάννης, ξεκούραση για Σλούκα και Μήτογλου!

Η Ελλάδα θα κοντραριστεί με την Ιταλία για το τουρνουά «Ακρόπολις» (20:00, ΕΡΤ News). Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στην διάθεσή του 13 παίκτες, καθώς τρεις θα μείνουν εκτός.
Πιο συγκεκριμένα, οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου δεν θα αγωνιστούν στον τελευταίο αγώνα του τουρνουά που διεξάγεται στο Telekom Center Athens.
Με 13 διαθέσιμους παίκτες θα αντιμετωπίσει απόψε (20.00, ΕΡΤ News) η Εθνική Aνδρών την Ιταλία στο τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις. Εκτός δράσης θα μείνουν οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο & Ντίνος Μήτογλου#ITAGRE#EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷— HellenicBF (@HellenicBF) August 22, 2025