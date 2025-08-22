Εθνική: Εκτός φιλικού ο Γιάννης, ξεκούραση για Σλούκα και Μήτογλου!

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία για το τουρνουά «Ακρόπολις», με τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου να μένουν εκτός.

Η Ελλάδα θα κοντραριστεί με την Ιταλία για το τουρνουά «Ακρόπολις» (20:00, ΕΡΤ News). Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στην διάθεσή του 13 παίκτες, καθώς τρεις θα μείνουν εκτός.

Πιο συγκεκριμένα, οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου δεν θα αγωνιστούν στον τελευταίο αγώνα του τουρνουά που διεξάγεται στο Telekom Center Athens.