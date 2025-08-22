Ο... χορευτής Ράιτ-Φόρμαν έκλεψε τις εντυπώσεις στην ανοικτή προπόνηση του Ηρακλή (vid)

Δείτε την παρακάμερα του Ηρακλή με όσα συνέβησαν στην ανοικτή προπόνηση του Ηρακλή.

Περισσότεροι από 1.000 φίλοι του Ηρακλή έδωσαν ηχηρό παρών στο Ιβανώφειο στην ανοικτή προπόνηση της ομάδας το απόγευμα της Πέμπτης.

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, ο οποίος έδειξε να απολαμβάνει την πολύ ωραία ατμόσφαιρα και με αναμμένους πυρσούς που δημιούργησαν οι φίλοι των κυανόλευκων.

Ο Αμερικανός κοιτούσε τον κόσμο και τον ξεχωριστό παλμό δονούσε το Ιβανώφειο. Μάλιστα σε ένα από τα συνθήματα ξεκίνησε τον δικό του χορό, δείχνοντας να προσαρμόζεται από πολύ νωρίς στο νέο του περιβάλλον. Ο κόσμος τον... μπούσταρε και ο ίδιος απόλαυσε κάθε στιγμή.

Δείτε το βίντεο: