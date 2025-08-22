Eurobasket: Θρύλοι κάνουν την πρόβλεψή τους για τον νικητή και τον MVP

Μερικοί θρύλοι του ευρωπαϊκού - και όχι μόνο - μπάσκετ έκαναν τις δικές τους προβλέψεις για τον νικητή του Eurobasket και τον MVP της διοργάνωσης.

Το Eurobasket πλησιάζει και 24 ομάδες θα τα δώσουν όλα για να βρεθούν στο βάθρο. Όλοι μετράνε τις μέρες αντίστροφα και μερικοί θρύλοι του αθλήματος έκαναν τις δικές τους προβλέψεις για τον νικητή της διοργάνωσης και τον MPV στην ιστοσελίδα της FIBA. Αναλυτικά οι προβλέψεις: Ιωάννης Μπουρούσης:

1) Σερβία

2) Ελλάδα

3) Ιταλία

MVP) Νίκολα Γιόκιτς Βλάντε Ντίβατς:

1) Σερβία

2) Γερμανία

3) Ιταλία

MVP) Νίκολα Γιόκιτς Γκόραν Ντράγκιτς:

1) Σερβία

2) Γερμανία

3) Ελλάδα

MVP) Νίκολα Γιόκιτς Ρούντι Φερνάντεζ:

1) Σερβία

2) Γερμανία

3) Ισπανία

MVP) Νίκολα Γιόκιτς Παναγιώτης Γιαννάκης:

1) Σερβία

2) Γερμανία

3) Ελλάδα

MVP) Γιάννης Αντετοκούνμπο Μάικ Τζέιμς:

1) Σερβία

2) Γαλλία

3) Ελλάδα

MVP) Νίκολα Γιόκιτς Μιντάουγκας Κουζμίνσκας:

1) Σερβία

2) Γαλλία

3) Ελλάδα

MVP) Νίκολα Γιόκιτς Έμα Μέσεμαν:

1) Σερβία

2) Γερμανία

3) Γαλλία

MVP) Νίκολα Γιόκιτς Ντιρκ Νοβίτσκι:

1) Γερμανία

2) Σερβία

3) Γαλλία

MVP) Ντένις Σρέντερ Κώστας Τσαρτσαρής:

1) Γαλλία

2) Σερβία

3) Ισπανία

MVP) Ζακαρί Ρισασέ