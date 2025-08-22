H 12άδα του Μαυροβουνίου για το Eurobasket

Γνωστή έγινε η 12άδα του Μαυροβουνίου που θα δώσει το «παρών» στο Eurobasket.

Το Μαυροβούνιο έκανε γνωστή τη δωδεκάδα που θα αγωνιστεί στο Eurobasket. Φυσικά, ξεχωρίζει το όνομα του Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος είναι ο απόλυτος αστέρας της ομάδας.

Θυμίζουμε πως το Μαυροβούνιο βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία και τη Σουηδία.

Αναλυτικά το ρόστερ: Κάιλ Όλμαν, Ίγκορ Ντρόμπνιακ, Βλάντιμιρ Μιχαΐλοβιτς, Μπάλσα Ζιβάνοβιτς, Ζόραν Βούτσελιτς, Τζόρτζιε Γιοβάνοβιτς, Αντρίγια Σλάβκοβιτς, Έμιρ Χατζιμπέγκοβιτς, Μπόγιαν Τομάσεβιτς, Μάρκο Σιμόνοβιτς, Ζόραν Νίκολιτς, Νίκολα Βούτσεβιτς