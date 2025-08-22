Έφτασε στην Αθήνα για το Μαρούσι ο Μέικον: «Δεύτερο σπίτι μου η Ελλάδα»

Ο Ντάριλ Μέικον έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8) συμπληρώνοντας το παζλ των αφίξεων των ξένων παικτών που αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι για το Μαρούσι.

Απομένει να αποκτηθεί (τουλάχιστον) ένας power forward και να επιστρέψει ο ο Κάμερον Ρέινολντς, μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του με την TEAM USA για το Americup 2025 που φιλοξενείται στην Νικαράγουα.

Το Μαρούσι είναι ο τρίτος ελληνικός σταθμός της καριέρας του Μέικον, μετά την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αμέσως θα μπει στο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

«Η Ελλάδα είναι το δεύτερο σπίτι μου, την αγαπώ πολύ. Είμαι ενθουσιασμένος που ήρθα να παίξω για το Μαρούσι, ξέρω το υλικό της ομάδας και μ’ αρέσει. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν για να δημιουργήσουμε ευχάριστες αναμνήσεις» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού γκαρντ, μόλις προσγειώθηκε στο “Ελ. Βενιζέλος”.

Μετά την άφιξή του, πέρασε από το κλειστό του Αγίου Θωμά για να συναντήσει από κοντά τους νέους του συμπαίκτες που εκείνη την ώρα έκαναν την απογευματινή προπόνηση.