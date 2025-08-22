Χάνει το Eurobasket ο Σατοράνσκι (pic)

Ο Τόμας Σατοράνσκι δεν θα δώσει το «παρών» στο Eurobasket, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media.

Η Τσεχία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Τόμας Σατοράνσκι. Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα με ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό πως θα απουσιάσει από το τουρνουά, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην πλάτη του.

Έτσι, δεν θα βοηθήσει την εθνική του και θα προετοιμαστεί για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Σήμερα έπρεπε να πάρω μια πολύ δύσκολη απόφαση. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν τι σημαίνει για μένα να παίζω στην εθνική ομάδα και πόσο πολύ ήθελα να συμμετάσχω στο πέμπτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τα εθνικά χρώματα. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης της υγείας μου, δεν είμαι σε θέση να βοηθήσω τα παιδιά όπως θα ήθελα και όπως αναμένεται από μένα. Γι' αυτό πρέπει να αποσυρθώ από την υποψηφιότητα. Με απλά λόγια, η πλάτη μου με σταμάτησε, όπως ο νεαρός στη φωτογραφία.

Πριν το καλοκαίρι δεν ήμουν σίγουρος αν θα ήταν ο "τελευταίος μου χορός" στην εθνική ομάδα, αλλά τώρα ξέρω σίγουρα ότι θέλω να αποχαιρετήσω στο γήπεδο! Πιστεύω ότι σύντομα θα βρεθούμε όλοι μαζί στο γήπεδο και κρατάω τα δάχτυλά μου σταυρωμένα για τα παιδιά στη Ρίγα, ώστε να καταφέρουν να προσθέσουν άλλη μια πολύτιμη επιτυχία για το τσέχικο μπάσκετ!».