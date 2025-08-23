Ξεκινάει προετοιμασία στις 29 Αυγούστου ο Κολοσσός

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ροδιτών:
«Στις 29 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Κολοσσού H Hotels Collection για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο προπονητής της ομάδας μας, Χαβιέ Καράσκο, βρίσκεται ήδη στη Ρόδο, όπως και ο Άντριου Γκάουντλοκ από πλευράς παικτών.
Οι υπόλοιποι παίκτες του ρόστερ θα φτάσουν στο νησί μας στις 28 Αυγούστου, με εξαίρεση τον Ντάνιελ Έικιν, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή της Μεγάλης Βρετανίας εν όψει του EuroBasket 2025. Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί στη δωδεκάδα της ομάδας του, θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία.
Η έναρξη θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ η ομάδα έχει προγραμματίσει και φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα».