Μεγάλα φιλικά με Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Κολοσσό

Δύο σπουδαία και δυνατά φιλικά έκλεισε ο Κολοσσός Ρόδου για την προετοιμασία του, καθώς θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τον Παναθηναϊκό και την πολύ ισχυρή Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ροδιτών:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα μας θα δώσει σειρά αναμετρήσεων, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη στις επίσημες υποχρεώσεις της στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών: