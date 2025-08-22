MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μεγάλα φιλικά με Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Κολοσσό

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δύο σπουδαία και δυνατά φιλικά έκλεισε ο Κολοσσός Ρόδου για την προετοιμασία του, καθώς θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τον Παναθηναϊκό και την πολύ ισχυρή Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ροδιτών:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα μας θα δώσει σειρά αναμετρήσεων, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη στις επίσημες υποχρεώσεις της στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών:

  • 6 Σεπτεμβρίου - Αθήνα: Πανερυθραϊκός
  • 11 Σεπτεμβρίου - Αθήνα: Παναθηναϊκός AKTOR
  • 12 Σεπτεμβρίου - Λαύριο: Λαύριο
  • 19 Σεπτεμβρίου - Βουλγαρία: BC Balkan Botevgrad
  • 21 Σεπτεμβρίου - Βουλγαρία: Hapoel Tel Aviv
  • 27 Σεπτεμβρίου - Μαρούσι: Μαρούσι»
Μεγάλα φιλικά με Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Κολοσσό