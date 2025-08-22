Μεγάλα φιλικά με Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Κολοσσό

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ροδιτών:
«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Η ομάδα μας θα δώσει σειρά αναμετρήσεων, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη στις επίσημες υποχρεώσεις της στη Stoiximan GBL.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών:
- 6 Σεπτεμβρίου - Αθήνα: Πανερυθραϊκός
- 11 Σεπτεμβρίου - Αθήνα: Παναθηναϊκός AKTOR
- 12 Σεπτεμβρίου - Λαύριο: Λαύριο
- 19 Σεπτεμβρίου - Βουλγαρία: BC Balkan Botevgrad
- 21 Σεπτεμβρίου - Βουλγαρία: Hapoel Tel Aviv
- 27 Σεπτεμβρίου - Μαρούσι: Μαρούσι»