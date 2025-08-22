Κάλεσμα για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού με Χολμς: «Αυτή η σεζόν θα είναι επική»! (vid)

Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν εξαφανιστεί εδώ και καιρό και σειρά παίρνουν και τα μεμονωμένα, με τον Ρισόλ Χολμς να κάνει το δικό του κάλεσμα.

Τα εισιτήρια για τα εντός έδρας παιχνίδια του «τριφυλλιού» στην Euroleague έχουν κυκλοφορήσει, με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό μάλιστα που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Γενάρη του 2026 να είναι sold out.

Ο Ρισόν Χολμς απεύθυνε το δικό του κάλεσμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που συνεχίζει να εξαφανίζει τα εισιτήρια με γοργούς ρυθμούς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή η σεζόν θα είναι επική! Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας».