Κάλεσμα για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού με Χολμς: «Αυτή η σεζόν θα είναι επική»! (vid)

Τα εισιτήρια για τα εντός έδρας παιχνίδια του «τριφυλλιού» στην Euroleague έχουν κυκλοφορήσει, με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό μάλιστα που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Γενάρη του 2026 να είναι sold out.
Ο Ρισόν Χολμς απεύθυνε το δικό του κάλεσμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που συνεχίζει να εξαφανίζει τα εισιτήρια με γοργούς ρυθμούς.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Αυτή η σεζόν θα είναι επική! Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας».
𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 🗣️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 22, 2025
Don’t miss any green moment! Bring the noise and be part of the history! 💚
Book your tickets now through CLUB 1908: https://t.co/iep0gLEVoY 📲 #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/14yf38umXp