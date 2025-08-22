Ο Σπανούλης ανέλυσε το τέλος της φιλοσοφίας Μπαρτζώκα!

Οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής ομάδας αφορούσαν το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, όμως παράλληλα -χωρίς να το κάνει σκόπιμα- ακύρωσε όσα πρεσβεύει ο κόουτς του Ολυμπιακού. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Στο Άμπου Ντάμπι η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ανάγκασε τον Ολυμπιακό σε τεράστια αποτυχία. Στερώντας του την πρόκριση στον τελικό του Final Four και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση. Μπασκετικά «στραγγάλισε» την ομάδα με την οποία έχει συνδεθεί το όνομά του και πολλοί περιμένουν πως αργά ή γρήγορα θα είναι στον πάγκο της.

Πέρα από την πράξη, ο προπονητής της Εθνικής ομάδας έκανε ανάλυση των μπασκετικών δεδομένων και στη θεωρία. Δηλαδή στα λόγια. Ο Σπανούλης αναφέρθηκε στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας για να μη μείνει πίσω από την εποχή της.

Με τον τρόπο που μίλησε, όμως, πολλοί διέκριναν κάτι. Το οποίο δεν έγινε σκόπιμα, αλλά... φώναζε ως γεγονός. Η ανάλυση του Βασίλη Σπανούλη ακύρωσε πλήρως την φιλοσοφία Γιώργου Μπαρτζώκα. Σε κάθε της πτυχή μάλιστα.

Από τις πολλές πάσες, το ταλέντο που δεν εμπιστεύεται, τη μη ανοχή στην ατομική ενέργεια και την στήριξη μόνο της ομαδικής λογικής. Στοιχεία που η αλήθεια είναι έχουν ξεπεραστεί από το ίδιο το άθλημα, κάτι που επίσης τόνισε ο Σπανούλης.

Μετά το ματς με τη Λετονία, στο χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών του, ανέφερε: «Πάμε πολλές φορές στο ομαδικό μπάσκετ ενώ πρέπει να βγάλουμε ταλέντα. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν λάθη, να σουτάρουν, να παίξουν ένας με έναν, να τρέξουν.

Το μπάσκετ έχει αλλάξει κι εμείς πάμε ακόμα πολλές φορές στις πολλές πάσες και στο σκεπτόμενο μπάσκετ. Το μπάσκετ μας προσπερνάει. Το μπάσκετ πάει στις πολλές κατοχές, πρέπει να ανεχτείς τα λάθη. Πάει στο ταλέντο οπότε πρέπει να ανεχτείς κάποιες φορές όταν κάποιος κάνει λίγο παραπάνω ντρίπλα».

Η ανάλυση του Βασίλη Σπανούλη ήταν συνολικά για το άθλημα και ειδικά για το τι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα. Ειδικά, όμως, η αλήθεια είναι πως «φωτογραφίζει» την μπασκετική φιλοσοφία του... Μπαρτζωκισμού. Αυτή που φτάνει στη βρύση και δεν ξεδιψά, επειδή εμμονικά στηρίζεται σε κάτι ξεπερασμένο.

Έχει ιδιαίτερη αξία η αναφορά, καθώς έτσι καταλαβαίνουμε γιατί απέτυχε παταγωδώς ο Ολυμπιακός στην Euroleague. Γιατί έχει μετατρέψει τις συμμετοχές σε σπουδαιότερο γεγονός από τις κατακτήσεις. Τις οποίες και δεν μπορεί να πετύχει.

Η επιμονή στο «my way» του Μπαρτζώκα, είτε με μεγαλύτερο είτε με μικρότερο μπάτζετ, έχει κριθεί απ’ όλους εκτός από εκείνους που υπερασπίζονται μέχρι «θανάτου» τον Έλληνα κόουτς. Όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης, είναι η δικαίωση της κριτικής απέναντι στον Μπαρτζώκα. Γιατί αυτό γίνεται. Κριτική. Και όχι «δολοφονία χαρακτήρα».