Χάζευαν τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού οι Ιταλοί διεθνείς, «κόλλησε» ο Πορζίνγκις! (vid)

Πόλος έλξης για τους σπουδαίους διεθνείς παίκτες όλων των Εθνικών ομάδων οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ΟΑΚΑ. Ο Πορζίνγκις χαμογελούσε πλατιά με το σήμα του τριφυλλιού στην πλάτη ενώ οι Ιταλοί χάζευαν στη φυσούνα τα ευρωπαϊκά!

Αποτελεί το πιο όμορφο στολίδι του ευρωπαϊκού -τουλάχιστον- μπάσκετ, με τους ίδιους τους παίκτες, ακόμα κι αυτούς που έχουν παραστάσεις από το ΝΒΑ να χαζεύουν το ΟΑΚΑ.

Η επιστροφή του τουρνουά «Ακρόπολις» ήταν μία ευκαιρία για τους παίκτες να επισκεφτούν το «Telekom Center Athens», οι οποίοι όπως είναι φυσικό έμειναν με το στόμα ανοικτό.

Αρχικά οι παίκτες της Ιταλίας κατά την είσοδό τους στο glass floor κοιτούσαν μαγεμένοι τις φωτογραφίες με τα 7 ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού στη φυσούνα.

Την ίδια στιγμή που λίγο αργότερα ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, αστέρας του ΝΒΑ, έδινε συνέντευξη με το τριφύλλι φόντο και δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό του.