H πιο μεγάλη μεταγραφή: Στη Σάσαρι ο ΜΑΧΗΤΗΣ Πολονάρα!

Η πιο μεγάλη μεταγραφή, με τον ΜΑΧΗΤΗ Ακίλε Πολονάρα να ανακοινώνεται από τη Σάσαρι!

Αποτελεί χωρίς αμφιβολία τη μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού, με τον Ακίλε Πολονάρα να συμφωνεί με την ιταλική ομάδα και να επιστρέφει στη Σάσαρι μετά από 6 χρόνια.

Ο Πολονάρα έχει πρώτα να δώσει τη δεύτερη πιο δύσκολη μάχη της ζωής του κι αφού βγει και σε αυτή νικητής τότε στη συνέχεια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα της Σάσαρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μια πιθανή μεταγραφή μεγάλης σημασίας για την Ντιναμό Σαρδηνίας: ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, για την επιστροφή στα άσπρα και μπλε του Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θα επιστρέψει στη Σάσαρι μετά από έξι σεζόν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τις φανέλες των Μπασκόνια, Φενερμπαχτσέ, Έφες, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βίρτους Μπολόνια.

Αυτή η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τον βαθύ δεσμό που ενώνει τον Ακίλε και την Ντιναμό: μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης που άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή του στη Σαρδηνία. Ο σύλλογος πιστεύει ακράδαντα στην ανάρρωση του αθλητή και στην τεχνική και προσωπική του συμβολή, βέβαιος ότι ο Πολονάρα εξακολουθεί να κατέχει τις ιδιότητες που τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο αναγνωρισμένους Ιταλούς παίκτες διεθνώς .

Η προσωπική σχέση που έχει δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου με τον Πρόεδρο Στέφανο Σαρδάρα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φραντσέσκο Σαρδάρα , καθώς και η σιωπηλή και συνεχής δουλειά του Γενικού Διευθυντή Τζακ Ντεβέκι,



ήταν κρίσιμης σημασίας για τον διάλογο μεταξύ των μερών. Μόλις αναρρώσει, ο Ακίλε θα μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάσαρι με την ηρεμία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα βιώνει την καθημερινότητα των Γίγαντες , μοιράζοντας το ταξίδι που θα τον οδηγήσει πίσω στο παρκέ τους επόμενους μήνες .

Η επιστροφή του Ακίλε φέρνει στο νου αναμνήσεις από τις δύο έντονες σεζόν που πέρασε στη Σαρδηνία μεταξύ 2017 και 2019 : δύο χρόνια που τον είδε να οδηγεί τη Ντιναμό στη νίκη στο FIBA ​​Europe Cup και ένα βήμα μακριά από το Σκουντέτο , αφήνοντας μια ανεξίτηλη ανάμνηση στους οπαδούς και ανοίγοντας το δρόμο για την επακόλουθη εμπειρία του στην Ευρωλίγκα.



Τώρα, ο προπονητής Μάσιμο Μπουλέρι και οι νέοι συμπαίκτες του τον περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες για να γράψουν μαζί νέες σελίδες στην ιστορία της Ντιναμό.



Ο σύλλογος θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει τη δικηγορική εταιρεία Coccia De Angelis & Associati για την ανεκτίμητη υποστήριξή της σε αυτό το θέμα.



Καλώς ήρθες σπίτι, Ακίλε»!