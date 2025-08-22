Ανακοίνωσε τον Μάιλς Νόρις η Μπαρτσελόνα

Η ισπανική ομάδα επισημοποίησε την απόκτηση του πρώην παίκτη των Σέλτικς, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς για μία χρονιά.
Ο Μάιλς Νόρις την περασμένη σεζόν έπαιξε 3 παιχνίδια με την ομάδα της Βοστώνης, μετρώντας 2,3 πόντους και 3 ριμπάουντ μέσο όρο, παίζοντας στη G-League σε Memphis Hustle και Maine Celtics.
🔵🔴 Miles Norris, de 25 anys i 2,06 metres, arriba procedent dels Boston Celtics i signa per una temporada.https://t.co/oALHMuBara— Barça Basket (@FCBbasket) August 22, 2025