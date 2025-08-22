Ομπράντοβιτς: «Δεν έχουμε κερδίσει μετάλλιο ως Σερβία, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον στόχο της Σερβίας στο Εurobasket που ξεκινάει σε λίγες μέρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο σερβικό Sportal:

«Με το θέλημα του Θεού, η τωρινή σερβική ομάδα θα συνεχίσει να κερδίζει μετάλλια. Δεν έχουμε ακόμη χρυσό με το όνομα Σερβία, οπότε ίσως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή.

Η εθνική ομάδα έχει πετύχει σπουδαία αποτελέσματα, με φανταστική ενέργεια, με λαμπρή καθοδήγηση από τον προπονητή Πέσιτς, οπότε ελπίζω να συνεχίσουν και να απολαύσουν νέους εορτασμούς.

Απλώς πρέπει να προετοιμαστούν καλά, να διατηρήσουν την ατμόσφαιρα και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Άλλωστε, είμαστε ένα έθνος μπάσκετ».