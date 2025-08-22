Όμορφη στιγμή: Ο Ντόντσιτς κάνει high-five με την κόρη του Γιόκιτς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε μία πολύ τρυφερή στιγμή με την κόρη του Νίκολα Γιόκιτς.

Μετά τη φιλική αναμέτρηση της Σερβίας με την Σλοβενία, ο άσος των Λέικερς πήγε να χαιρετήσει τον «Τζόκερ», που ήταν με τη μικρή κόρη του, με τον «Luka Magic» να κάνει high-five και μαζί της.

Οι δύο παίκτες βρέθηκαν μετά την αναμέτρηση στους καθιερωμένους χαιρετισμούς, με τον Ντόντσιτς να δείχνει και την τρυφερή πλευρά του χαρακτήρα του.

Δείτε το σχετικό βίντεο: