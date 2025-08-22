Όμορφη στιγμή: Ο Ντόντσιτς κάνει high-five με την κόρη του Γιόκιτς (vid)

Μετά τη φιλική αναμέτρηση της Σερβίας με την Σλοβενία, ο άσος των Λέικερς πήγε να χαιρετήσει τον «Τζόκερ», που ήταν με τη μικρή κόρη του, με τον «Luka Magic» να κάνει high-five και μαζί της.
Οι δύο παίκτες βρέθηκαν μετά την αναμέτρηση στους καθιερωμένους χαιρετισμούς, με τον Ντόντσιτς να δείχνει και την τρυφερή πλευρά του χαρακτήρα του.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
No puede caber más talento en un vídeo.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 21, 2025
🫂 El cariñoso saludo de Nikola Jokic y Luka Doncic tras el encuentro entre Serbia y Eslovenia (106-72). #Eurobasket pic.twitter.com/7kZjEdeZWO