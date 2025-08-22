Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Τάις, σε ρόλο... πυροσβέστη ο Χουάντσο (vid)

Φιλικό μεν, σε ρυθμούς Eurobasket δε για τους Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Ντάνιελ Τάις, που πήγαν να πιαστούν στα χέρια. Σε ρόλο... πυροσβέστη ο Χουάντσο.

Όσο οι μέρες πλησιάζουν για το τζάμπολ του Eurobasket oι παίκτες ανεβάζουν ρυθμό, με τους Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Ντάνιελ Τάις να είναι έτοιμοι και για... μανούρες.

Οι δύο παίκτες παραλίγο να έρθουν στα χέρια στο φιλικό της Ισπανίας με τη Γερμανία, με τον Χουάντσο σε ρόλο... πυροσβέστη να μπαίνει στη μέση και να σβήνει τη φωτιά άμεσα.

Δείτε το σχετικό βίντεο: