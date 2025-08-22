Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Τάις, σε ρόλο... πυροσβέστη ο Χουάντσο (vid)

Όσο οι μέρες πλησιάζουν για το τζάμπολ του Eurobasket oι παίκτες ανεβάζουν ρυθμό, με τους Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Ντάνιελ Τάις να είναι έτοιμοι και για... μανούρες.
Οι δύο παίκτες παραλίγο να έρθουν στα χέρια στο φιλικό της Ισπανίας με τη Γερμανία, με τον Χουάντσο σε ρόλο... πυροσβέστη να μπαίνει στη μέση και να σβήνει τη φωτιά άμεσα.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Saltan chispas entre España y Alemania en el Movistar Arena…🏀🔥— Conexión Deportiva (@CDeportivaES) August 21, 2025
Daniel Theis💥Willy Hernangómezpic.twitter.com/ZUoaktPkgG