Εθνική: Η προϊστορία κόντρα στην Ιταλία

Ελλάδα και Ιταλία έχουν αναμετρηθεί 64 φορές στο παρελθόν σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να μετρά 26 νίκες.
Αναλυτικά:
08/05/1951 Ευρωμπάσκετ (Παρίσι): 51-64
24/04/1952 Φιλικό (Μιλάνο) 34-25
04/10/1967 Ευρωμπάσκετ (Τάμπερε) 58-74
03/05/1972 Προολυμπιακό Τουρνουά (Άρνεμ) 62-70
27/09/1973 Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη) 54-59
22/05/1974 Κύπελλο Εθνών (Γλυφάδα) 59-75
02/06/1974 Κύπελλο Εθνών (Βιτσέντζα) 53-59
09/06/1979 Ευρωμπάσκετ (Τορίνο) 52-81
20/05/1983 Φιλικό (Τορίνο) 66-94
28/05/1983 Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ) 83-108
14/06/1986 Φιλικό (Καζέρτα) 78-93
19/06/1986 Φιλικό (ΣΕΦ) 91-93
29/05/1987 Φιλικό (Ρέτζιο) 95-109
10/06/1987 Ευρωμπάσκετ (ΣΕΦ) 90-78
05/06/1988 Φιλικό (ΣΕΦ) 80-73
11/06/1988 Φιλικό (Μπολόνια) 75-90
08/07/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ρότερνταμ) 91-88
27/05/1989 Φιλικό (Χάγη) 108-110
05/06/1989 Φιλικό (ΣΕΦ) 93-80
15/07/1990 Φιλικό (Μπόρμιο) 80-81
09/06/1991 Φιλικό (ΣΕΦ) 78-102
24/06/1991 Ευρωμπάσκετ (Ρώμη) 72-82
29/05/1992 Φιλικό (Τεργέστη) 85-89
10/06/1992 Φιλικό (ΣΕΦ) 75-65
24/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 88-73
02/07/1994 Φιλικό (Μπολόνια) 69-95
16/07/1994 Φιλικό (ΣΕΦ) 80-62
27/12/1994 Φιλικό (Νέα Σμύρνη) 65-63
28/12/1994 Φιλικό (Νέα Σμύρνη) 69-64
23/06/1995 Ευρωμπάσκετ (ΟΑΚΑ) 67-61
06/07/1996 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 71-49
14/06/1997 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 77-84
30/07/1998 Μουντομπάσκετ (ΟΑΚΑ) 64-56
09/06/1999 Φιλικό (ΣΕΦ) 77-53
21/08/2001 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 66-70
31/08/2001 Ευρωμπάσκετ (Αττάλεια) 83-82
14/06/2002 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 64-66
22/06/2002 Φιλικό (Αλάσιο) 77-78
13/08/2003 Φιλικό (Βαρέζε) 80-59
11/09/2003 Ευρωμπάσκετ (Στοκχόλμη) 59-62
15/07/2004 Φιλικό (Μπόρμιο) 74-78
27/07/2004 Φιλικό (Γλυφάδα) 70-71
21/08/2005 Φιλικό (Σαν Τζόρτζιο) 96-98
07/09/2005 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 82-76
01/08/2006 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 70-63
21/08/2007 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 72-62
30/08/2007 Φιλικό (Ρώμη) 73-52
05/08/2011 Φιλικό (Λευκωσία) 76-70
14/08/2011 Φιλικό (Ρίμινι) 73-82
25/08/2011 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 81-82
29/08/2013 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 79-65
08/09/2013 Ευρωμπάσκετ (Κόπερ) 72-81
24/08/2017 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 73-70
16/08/2019 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 83-63
03/09/2022 Ευρωμπάσκετ (Μιλάνο) 85-81
10/08/2023 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 70-74