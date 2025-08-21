Η Σερβία διέλυσε την Σλοβενία με 34 πόντους διαφορά

Η Σερβία ήταν καθολικά ανώτερη απέναντι στην Σλοβενία, είδε τον Βασίλιε Μίσιτς να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και έκανε... περίπατο με το σκορ να σταματάει στο 106-72.

Σερβία και Σλοβενία σε ένα φιλικό (το οποίο παρακολούθησε ο Έρικ Σποέλστρα) που... άνοιξε την όρεξη για το Eurobasket. Μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο αναμετρήθηκαν, με τους Σέρβους να παρουσιάζονται εμφανώς καλύτεροι και να παίρνουν μία πολύ εύκολη νίκη με 106-72. Φυσικά, ξεχώρισε και η επιστροφή του Βασίλιε Μίσιτς στην αγωνιστική δράση.

Η Σερβία ξεκίνησε το ματς με ένα σερί 1-0 και τελείωσε την πρώτη περίοδο μπροστά με 33-23. Στην δεύτερη περίοδο η ομάδα του Πέσιτς έκανε ένα σερί 16-5, προηγήθηκε με 21 πόντους (49-28) και δεν επέτρεψε ποτέ στην Σλοβενία να μπει στην διεκδίκηση του ματς. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και οι Σέρβοι πανηγύρισαν την άνετη νίκη.

Ο Νίκολα Γιόκιτς τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 19 λεπτά, με τον Νίκολα Γιόβιτς να προσθέτει 18 πόντους και τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς άλλους 14. Ακόμη, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε 11 πόντους, πήρε 5 ριμπάουντ και έδωσε 1 ασίστ, ενώ ο Βασίλιε Μίσιτς στην επιστροφή αγωνίστηκε 13 λεπτά και σημείωσε 6 πόντους.

Από την άλλη, ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη σε 27 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 33-23, 64-36, 91-56, 106-72