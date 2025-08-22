Εθνική: «Αυλαία» στο Ακρόπολις κόντρα στην Ιταλία

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ιταλία στο τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά «Ακρόπολις».

Η Ελλάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket 2025. Στο τουρνουά «Ακρόπολις», πέρα από το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, συμμετέχουν ακόμα οι Λετονία και Ιταλία.

Στο πρώτο ματς του τουρνουά η «επίσημη αγαπημένη» πήρε μία εύκολη νίκη με 104-86 ενάντια στην Λετονία, ενώ στην δεύτερη μέρα η Λετονία ήταν αυτή που πανηγύρισε το θετικό αποτέλεσμα, αφού κέρδισε την Ιταλία με 83-68.

Στην τελευταία μέρα του τουρνουά, η Ελλάδα θα κοντραριστεί με την Ιταλία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το EΡΤ News και το τζάμπολ θα γίνει στις 20:00.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ελλάδα - Ιταλία 104-86

Λετονία - Ιταλία 83-68