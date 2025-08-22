Eurobasket U16: Θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Λιθουανία η Ελλάδα

Η Εθνική Κορασίδων θα αναμετρηθεί με την Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική Eurobasket U16 Β' Κατηγορίας.

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά την πορεία της στο Eurobasket U16 Β' Κατηγορίας, καθώς επικράτησε με 76-47 κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία. Ενάντια στην Βουλγαρία η Εθνική γνώρισε την ήττα με 70-58 και τώρα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία (22/8, 20:30), με τον αγώνα να προβάλλεται στο κανάλι της FIBA στο Youtube.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Βοσνία - Δανία

13:00 Βόρεια Μακεδονία - Βουλγαρία

15:30 Ελβετία - Ισλανδία

15:30 Σουηδία - Σλοβακία

18:00 Τουρκία - Αυστρία

18:00 Νορβηγία - Πορτογαλία

20:30 Αζερμπαϊτζάν - Ολλανδία

20:300 Ελλάδα - Λιθουανία