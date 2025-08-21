Κατοστάρα για την Τσεχία κόντρα στην Γεωργία

Τσεχία και Γεωργία κοντραρίστηκαν σε ένα φιλικό ματς προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025. Οι Τσέχοι ήταν καλύτεροι και μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 100-87 απέναντι στην αντίπαλο της Ελλάδας στο Eurobasket.
Για την Τσεχία ο Κρέιτσι είχε 18 πόντους και Μπόχατσικ είχε 16. Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Χρούμπαν (14), Σβόντομπα (13), Σεχνάλ (12) και Κίζλινκ (10). Από την άλλη, ο Μαμουκελασβίλι ολοκλήρωσε το ματς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μπουριανάντζε μέτρησε 14 πόντους και οι Σανάντζε και Σερμαντίνι από 13.
Τα δεκάλεπτα: 28-27, 55-42, 81-68, 100-87