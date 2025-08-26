Ο πλήρης οδηγός του Eurobasket: Όμιλοι, πρόγραμμα, φορμάτ

Όλα είναι έτοιμα για το 42ο Eurobasket, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη φάση των ομίλων στη Λετονία, τη Φινλανδία, την Κύπρο και την Πολωνία, με την πρώτη να διοργανώνει στη συνέχεια όλη την τελική φάση.

Το Eurobasket θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Αυγούστου με το παιχνίδι της Λιθουανίας με τη Μεγάλη Βρετανία (13:30) και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου με τον μεγάλο τελικό (21:00). Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τέσσερις ομίλους είναι η Ρίγα (Group A), στην οποία θα διεξαχθούν και οι αγώνες της φάσης των «16», οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και οι τελικοί, το Τάμπερε (Group B), η Λεμεσός (Group C), όπου θα παίξει και η Ελλάδα και το Κατοβίτσε (Group D).

Οι 24 ομάδες είναι χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους, με κάθε όμιλο να μετράει από έξι ομάδες. Στη φάση των «16» προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης κάθε ομίλου και εκεί οι ομάδες των ομίλων Α-Β και C-D κοντράρονται «χιαστί» σε αγώνες νοκ άουτ. Εφόσον δηλαδή η Ελλάδα περάσει από τον όμιλό της, θα κληθεί να παίξει την πρόκριση για τα προημιτελικά με μία εκ των Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Ισλανδία, Βέλγιο, Ισραήλ του Group D. Και στη συνέχεια μέχρι και τον τελικό, όλα τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ.

Δείτε την κατάσταση που διαμορφώνεται ανά όμιλο, τα γήπεδα και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης:

GROUP A (ΡΙΓΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

Σερβία Λετονία Τσεχία Τουρκία Εσθονία Πορτογαλία

H Xiaomi Arena στη Ρίγα θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια του Α' ομίλου, καθώς και την τελική φάση της διοργάνωσης. Άνοιξε τις πύλες της το 2006 και έχει χωρητικότητα 11.200 θεατών για αγώνες μπάσκετ.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία - Πορτογαλία (14:45)

Λετονία - Τουρκία (18:00)

Σερβία - Εσθονία (21:15)

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία - Τσεχία (14:45)

Εσθονία - Λετονία (18:00)

Πορτογαλία - Σερβία (21:15)

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία - Εσθονία (14:45)

Λετονία - Σερβία (18:00)

Τουρκία - Πορτογαλία (21:15)

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία - Λετονία (18:00)

Σερβία -Τσεχία (21:15)

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)



GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ - ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Γερμανία Λιθουανία Μαυροβούνιο Φινλανδία Μεγάλη Βρετανία Σουηδία

H Nokia Arena στο Τάμπερε θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια του Β' ομίλου. Άνοιξε τις πύλες της το 2021 και έχει χωρητικότητα 13.000 θεατών.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία (13:30)

Μαυροβούνιο - Γερμανία (16:30)

Σουηδία - Φινλανδία (20:30)

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία - Σουηδία (13:30)

Λιθουανία - Μαυροβούνιο (16:30)

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία - Γερμανία (13:30)

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (16:30)

Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20:30)

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Γερμανία (13:30)

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (16:30)

Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20:30)

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

Ισπανία Ελλάδα Ιταλία Γεωργία Βοσνία Κύπρος

To «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια του Γ' ομίλου. Άνοιξε τις πύλες του το 2005, ανακαινίστηκε μέσα στο 2024-25 ενόψει Eurobasket και πλέον αριθμεί 8.000 θέσεις.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία - Ισπανία (15:00)

Βοσνία - Κύπρος (18:15)

Ελλάδα - Ιταλία (21:30)

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία - Γεωργία (15:00)

Κύπρος - Ελλάδα (18:15)

Ισπανία - Βοσνία (21:30)

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Ιταλία - Γεωργία (15:00)

Κύπρος - Ελλάδα (18:15)

Ισπανία - Βοσνία (21:30)

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Βοσνία (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος - (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

Γαλλία Σλοβενία Πολωνία Ισραήλ Βέλγιο Ισλανδία

To Spodek στο Κατοβίτσε θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια του Δ' ομίλου. Άνοιξε τις πύλες του το 1971, ανακαινίστηκε την περίοδο 2009-2011 και έχει χωρητικότητα 11.000 θεατών.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ - Ισλανδία (15:00)

Βέλγιο - Γαλλία (18:00)

Σλοβενία - Πολωνία (21:30)

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία - Βέλγιο (15:00)

Γαλλία - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Ισραήλ (21:30)

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ - Γαλλία (18:00)

Πολωνία - Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Β2 - Α3

2. Α1 - Β4

3. Β1 - Α4

4. Α2 -Β3

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 - D4

6. D2 - C3

7. C2 - D3

8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλος Τελικός (21:00)