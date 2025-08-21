«Πάτησε» με κατοστάρα την Πολωνία και πηγαίνει αήττητη στο Eurobasket η Φινλανδία

Η Φινλανδία έκανε... περίπατο κόντρα στην Πολωνία (106-87), έκανε το 4/4 στα φιλικά και έτσι θα πάει αήττητη στο Eurobasket 2025.

Η Φινλανδία αναμετρήθηκε με τη Πολωνία σε ένα φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025. Οι Φινλανδοί επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά πως βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, καθώς επικράτησαν με 106-87.

Έτσι, έκαναν το 4/4 στα φιλικά ματς και θα πάνε αήττητοι στο Eurobasket.

Ο Λάουρι Μαρκάνεν αυτή την φορά έκανε μία... ήσυχη με 6 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ολίβιερ Νκαμχόουα μέτρησε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ακόμη, διψήφιοι ήταν οι Βαλτόνεν (16), Γκράντισον (10) και Μουούρινεν (10).

Από την άλλη, ο Τζόρνταν Λόιντ ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Πλούτα να προσθέτει 16 πόντους και 7 ασίστ. Διψήφιοι ήταν επίσης οι Μίκαλακ (12), Πονίτκα (10) και Σοκολόφσκι (10). Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι είχε 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Και οι δύο ομάδες θα δώσουν το «παρών» στο Eurobasket, με την Φινλανδία να είναι στον δεύτερο όμιλο με τις Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Σουηδία και Μαυροβούνιο, και με την Πολωνία να είναι στον τέταρτο όμιλο με τις Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Βέλγιο και Ισραήλ.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 62-43, 84-67, 106-87