Παπαθεοδώρου: «Να ξανακάνουμε το Μαρούσι μια από τις πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα» (vid)

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν και τόνισε πως θέλει να κάνει το Μαρούσι μία από τις πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα.

Το Μαρούσι ξεκίνησε την προετοιμασία για τη νέα σεζόν και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου προχώρησε σε δηλώσεις και έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νέα σεζόν

Τόνισε πως επιθυμεί να ξανακάνει το Μαρούσι μία από τις πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα και υπογράμμισε πως βασικός στόχος είναι να δημιουργήσει μία ανταγωνιστική ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι η πρώτη μέρα που συναντιόμαστε όλοι μαζί. Εννοείται ότι περιμένουμε κάποια παιδιά με τα οποία θα ολοκληρώσουμε το ρόστερ μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις με τα παιδιά που είναι ήδη εδώ. Ο βασικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια καινούργια αλλά ανταγωνιστική ομάδα. Θα χρειαστούμε σίγουρα το χρόνο και τη μεγάλη προσπάθεια των παιδιών. Έχουμε στελεχώσει την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μας δώσει ποιότητα και καλή απόδοση στο παιχνίδι μας, έχουμε αρκετά φιλικά μπροστά μας και θέλουμε, μέρα με την μέρα να βάλουμε τις βάσεις ώστε να εμφανιστούμε όπως πρέπει σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα όπως θα είναι η φετινή λίγκα και να ξανακάνουμε το Μαρούσι μια από τις πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα».