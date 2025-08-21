Τα έβαλε με τον Ρούμπιο ο Χάσλεμ: «Είσαι μέρος του προβλήματος»

Ο Ουντόνις Χάσλεμ τα έβαλε με τον Ρίκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του, στις οποίες ανέφερε πως πλέον αντιμετωπίζουν το ΝΒΑ περισσότερο ως επιχείρηση.

Ο Ρίκι Ρούμπιο μίλησε στο «Lo de Evole» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ΝΒΑ. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός πως πολλοί αντιμετωπίζουν τη λίγκα ως επιχείρηση και δεν έχουν αγάπη για το μπάσκετ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στη Μινεσότα, ζούσα με τον καλύτερό μου φίλο. Ένα βράδυ βγήκαμε για δείπνο και δεν είπα ούτε μια λέξη για μια ώρα, γιατί σκεφτόμουν μια ήττα. Αυτό είναι κάτι που μετανιώνω. Δεν έκανα φίλους, μόνο συμπαίκτες. Λόγω της προσωπικότητάς μου, μου είναι δύσκολο να ανοιχτώ... Οι συζητήσεις στα αποδυτήρια — "Τι αυτοκίνητο οδηγείς;" — δεν είχαν καμία σημασία για μένα. Αυτό δε σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.

Ήμουν σταρ. Ήταν τα πρώτα χρόνια του YouTube, κάτι που βοήθησε. Έπρεπε να δημιουργήσω μια προσωπικότητα, παρόλο που δεν ήθελα. Ποτέ δεν ερωτεύτηκα την αμερικανική κουλτούρα, αλλά το NBA έγινε σόου και επιχείρηση. Η αγάπη για το μπάσκετ έχει χαθεί και αυτό εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Τι κρατάω από τις ΗΠΑ; Μια λίστα με πράγματα που δε θα έκανα ποτέ».

Ο Ουντόνις Χάσλεμ μίλησε στο «The OGs» podcast και απάντησε σε αυτές τις δηλώσεις, τονίζοντας πως και ο Ισπανός είναι μέρος του προβλήματος.

«Λέω κάτι στον Ρίκι Ρούμπιο. Κάθισες στο τραπέζι και τον άφησες να το κάνει. Άρα, είσαι μέρος του προβλήματος. Σήκω από κει. Κάθισες στο τραπέζι και τον άφησες να το κάνει, άρα είσαι μέρος του προβλήματος. Νομίζεις ότι όταν έφυγαν, είπαν: "Όλοι είναι χάλια εκτός από τον Ρούμπιο". Όχι, μιλάνε για όλους σας. Φύγε από εκεί» είπε.