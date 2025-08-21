Αλεξανδρή: «Τα ωραιότερα χρόνια της καριέρας μου στον Παναθηναϊκό, με την καλύτερη κερκίδα του κόσμου»

Η Διονυσία Αλεξανδρή αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό καθώς θα αγωνίζεται μόνιμα με την Εθνική ομάδα 3 Χ 3 και στο αντίο της μίλησε από καρδιάς για όσα έζησε στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στο ρόστερ του τη νέα σεζόν την Διονυσία Αλεξανδρή, καθώς η έμπειρη γκαρντ θα αγωνίζεται πλέον μόνιμα με την Εθνική ομάδα 3 Χ 3.

Η 36χρονη αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο το «τριφύλλι», τονίζοντας πως εκεί έζησε τα τρία καλύτερα μπασκετικά χρόνια της ζωής της. Ακόμη, ευχαρίστησε τους προπονητές της αλλά και όλους της τους συμπαίκτες. Φυσικά, είχε μόνο και τα καλύτερα για τον κόσμο της ομάδας και την στήριξή του, αποκαλώντας την «την καλύτερη κερκίδα του κόσμου».

Αναλυτικά το μήνυμά της: «Τα ωραιότερα 3 χρόνια της μπασκετικής μου ζωής.. Ευχαριστώ την Καπογιάννη Ελένη που με συμπεριέλαβε στο ρόστερ και όσους έχω συνεργαστεί.. Λύμουρα Λολίτα, Γκουζίνη Βασιλεία, Σίμος Γιώργος, Ερντέμ Σελέν και φυσικά τις συμπαίκτριες μου. Δεν λέω αντίο αλλά εις το επανιδείν!

Υ.Γ. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την καλύτερη κερκίδα του κόσμου..Πάντα δίπλα μας! Θα μου λείψετε».

