Αντετοκούνμπο: Δεύτερος καλύτερος ΝΒΑερ στο Eurobasket σύμφωνα με το ESPN

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ που θα αγωνιστεί στο Eurobasket σύμφωνα με το ESPN.

Το Eurobasket πλησιάζει και αρκετά αστέρια του ΝΒΑ θα δώσουν το «παρών» στην διοργάνωση. Το ESPN παρουσίασε τους δέκα καλύτερους ΝΒΑερς που θα αγωνιστούν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη δεύτερη θέση της λίστας.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς, Φραντζ Βάγκνερ και Άλπερεν Σενγκούν.

Το ESPN αναφέρει για τον «Greek Freak»: «Ο Αντετοκούνμπο έχει τερματίσει στην πρώτη τετράδα στην ψηφοφορία για τον MVP του NBA για επτά απίστευτες συνεχόμενες σεζόν και το έχει κερδίσει δύο φορές, αν και οι Μπακς έχουν κατακτήσει μόνο ένα πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα. Βρίσκεται σε παρόμοιο ρόλο με την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο: Είχε μέσο όρο 25,8 πόντους στους Ολυμπιακούς Αγώνες το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η ομάδα του τερμάτισε όγδοη. Και ήταν πρώτος σε όλους τους σκόρερ με 29,3 πόντους στο Ευρωμπάσκετ του 2022, αλλά η Ελλάδα τερμάτισε πέμπτη.

Η Ελλάδα κέρδισε το Eurobasket το 2005 και πήρε ξανά μετάλλιο το 2009, οπότε ο Γιάννης συνέπεσε με μέτριες εμφανίσεις σε διεθνή τουρνουά. Εάν αγωνιστεί, ο Αντετοκούνμπο θα κυριαρχήσει ξανά ατομικά».

Αναλυτικά η λίστα:

1) Νίκολα Γιόκιτς

2) Γιάννης Αντετοκούνμπο

3) Λούκα Ντόντσιτς

4) Φραντζ Βάγκνερ

5) Άλπερεν Σενγκούν

6) Κρίσταπς Πορζίνγκις

7) Λάουρι Μαρκάνεν

8) Ντένι Αβντίγια

9) Σάντι Αλντάμα

10) Νεμίας Κουέτα